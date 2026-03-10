Las caras de La Moneda: Boric no descartó ser otra vez candidato a Presidente de la República

El presidente en ejercicio asumió como un error el tardar más de lo debido en solicitar la renuncia del ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve.

El presidente Gabriel Boric no descartó volver a presentarse como candidato en una próxima elección, según le dijo a Don Francisco en una nueva edición de Las caras de La Moneda, en Canal 13.

A menos de 36 horas del cambio de mando, el jefe de Estado saliente fue consultado sobre numerosas materias, como el caso Monsalve, su relación con Giorgio Jackson, las tareas que le quedaron pendientes y su vida familiar y amorosa.

Respecto de la posibilidad de ser nuevamente candidato presidencial, Boric no respondió directamente, pero aseguró que “este es mi oficio. Tengo la convicción de que a través de la política se puede cambiar para mejor la vida de las personas. Por tanto, voy a seguir trabajando”.

Luego manifestó que “no me voy con la ambición de volver, pero entiendo que va a ser una disciusión que se va a dar en algún momento“.

Mea culpa de Boric por Monsalve en Las caras de La Moneda

Sobre lo ocurrido con el ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, el presidente en ejercicio asumió como un error el tardar más de lo debido en solicitar su renuncia, la vez que admitió que el caso “tuvo costos y consecuencias”.

“Fueron 70 horas donde se tomó una determinación de que el subsecretario tenía que salir (…) No debieron haber sido 70, debieron haber sido mucho menos, y eso es responsabilidad exclusiva mía“, asumió el presidente Boric en Las caras de La Moneda.

Junto con aseverar que “no hubo un intento por ocultar los hechos”, el mandatario acusó que lo ocurrido “se ha utilizado con mala fe, para decir que el Gobierno no se ha hecho cargo de la agenda de género“.

Por otra parte, Boric defendió la labor de su ex ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, y aseguró que existió un “intento de asesinato público” en su contra. “No es solo mi amigo, es mi hermano de camino y lo va a seguir siendo toda la vida”, complementó.

Respecto del indulto a condenados por casos vinculados con el estallido social, admitió que lo hizo porque “tenía un compromiso durante la campaña con las agrupaciones de familiares de muchos jóvenes que estaban presos en ese momento”.

En cuanto a la imposibilidad de cumplir con su compromiso de campaña de condonación del CAE, el mandatario recordó que “presentamos el proyecto hace más de dos años (…) finalmente logramos aprobarlo en la Cámara de Diputados. Pasó al Senado y desgraciadamente la derecha lo bloqueó“.

Además, durante la entrevista Boric habló de su relación con Paula Carrasco y su hija Violeta, así como con sus padres y sus dos hermanos.