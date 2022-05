A los 67 años falleció Ray Liotta, protagonista de Buenos Muchachos

Ray Liotta dijo que había hecho unas 80 películas, "y en la mayoría hacía de tipos buenos, pero la gente parece que solo recuerda a los malos". INSTAGRAM.

Por: Juan Pablo Ernst 26 de mayo 2022 · 12:55 hs

A los 67 años, y mientras grababa una película en República Dominicana, falleció el actor estadounidense Ray Liotta, protagonista de la cinta Buenos Muchachos (Goodfellas) entre una larga filmografía.

De acuerdo a las primera informaciones, Liotta falleció mientras dormía en su hotel, a la espera de reanudar las grabaciones del filme Aguas Peligrosas (Dangerous Waters).

Según publicó el sitio TMZ, “no había nada sospechoso” en la muerte del actor y "no se sospecha de un crimen".

También el medio especializado en el espectáculo y la farándula norteamericana precisó que "su prometida, Jacy Nittolo, estuvo con él mientras trabajaba en la película".

La pareja se había comprometido en diciembre pasado, anuncio que hizo a través de redes sociales.

Extensa carrera

Con una extensa carrera en Hollywood, Ray Liotta es principalmente recordado por su papel del mafioso Henry Hill en la película Buenos Muchachos, de Martin Scorsese, donde compartió con figuras como Robert De NIro y Joe Pecci.

"No es que prefiera los tipos oscuros, solo me los ofrecen. He hecho unas 80 películas y en la mayoría hacía de tipos buenos, pero la gente parece que solo recuerda a los malos", le dijo hace un tiempo al diario español El País.

Ray Liotta deja una hija, Karsen Liotta, que tuvo en su matrimonio anterior con Michelle Grace.

Otras de las películas en que actuó Ray Liotta fueron Cop Land, Operation Dumbo Drop, Unforgettabble, Blow y Field of Dreams.

Recientemente iba a oficiar como productor ejecutivo de una nueva serie documental para A&E llamada Five Families (Cinco familias), que retrataría el dramático ascenso y caída de las familias mafiosas de Nueva York: los Genovese, Gambino, Bonanno, Colombo y Lucchese.

Liotta ganó en 2005 un premio Emmy por su participación especial en la serie ER.