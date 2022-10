A los 67 años falleció el actor y comediante estadounidense Leslie Jordan

Leslie Jordan falleció a los 67 años. INSTAGRAM.

Compartir











Por: Juan Pablo Ernst 24 de octubre 2022 · 15:32 hs

A los 67 años, y producto de un accidente automovilístico tras descompensarse mientras conducía por las calles de Hollywood, falleció el destacado actor y comediante estadounidense Leslie Jordan.

Reconocido por sus papeles en series como Will & Grace; Lois & Clark: The New Adventures of Superman, y Ugly Betty, el destacado actor falleció de manera instantánea tras el impacto, según reportó el sitio web especializado en farándula, TMZ.

De acuerdo a lo informado por el portal de TMZ, fueron fuentes policiales las que indicaron que el comediante habría sufrido una descompensación u otro tipo de emergencia médica que lo hizo perder el control de su vehículo.

Según el reporte policial, el BMW de Leslie Jordan se estrelló contra un edificio de ese lujoso sector en la ciudad de Los Angeles.

Un éxito en redes sociales

Según detalla la prensa internacional, durante la pandemia Leslie Jordan protagonizó un verdadero fenómeno a través de las redes sociales.

De hecho, su cuenta de Instagram pasó de algunas decenas de miles de seguidores a más de 5,8 millones, gracias a los videos que comenzó a postear desde su hogar.

Nacido el 29 de abril de 1955 en el estado de Tennesee, se caracterizaba por su baja estatura y su gran sentido del humor, lo que lo convirtió en uno de los comediantes favoritos tanto en la pantalla grande como en la televisión.

En 2006 ganó un Premio Primetime Emmy en la categoría de Mejor actor invitado a una Serie de Comedia, por su participación en la serie Will & Grace.

Además de su labor como actor de Hollywood y comediante, Leslie Jordan también tuvo tiempo para dedicarse a otra de sus pasiones, como lo fue la escritura.

Tres son al menos los títulos que alcanzó a publicar el artista de 67 años, según detalla la prensa de Estados Unidos.