A los 69 años falleció Zalo Reyes, ícono musical chileno y "Rey de la Canción Cebolla"

Por: Gaspar Marull 21 de agosto 2022 · 17:49 hs

La familia del cantante chileno Zalo Reyes informó esta tarde que el Gorrión de Conchalí falleció en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, donde había sido internado producto de una descompensación diabética.

El hijo del denominado Gorrión de Conchalí y el Rey de la Canción Cebolla reveló a través de las redes sociales que su padre, de 69 años, había dejado de existir “acompañado de nosotros y de todas sus oraciones y con tanta buena energía”.

Además, manifestó de el interprete de “Con una lágrima en la garganta” falleció en el sueño y sin sufrir, y que a la familia “no le queda más que agradecer tanto cariño y admiración durante estos 40 años de éxito”.

Agregó que el velatorio será mañana lunes en Conchalí, “en un lugar informaremos”, puntualizó.

Zalo Reyes, ícono kitsch

Boris Leonardo González Reyes, el verdadero nombre del cantante, llevaba más de una semana en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile y hace tres días fue sometido a un coma inducido, debido a un agravamiento de su estado de salud.

Nació el 3 de noviembre de 1952 en Conchalí. Su nombre viene de cuando hacía el servicio militar en la Armada y para diferenciarlo de otro marino de apellido González, lo apodaron “Gonzalito” lo que posteriormente derivó en “Zalito” y luego en “Zalo”, que usó como nombre artístico junto al apellido de su madre.

Ícono musical de los 70 y 80, Zalo Reyes nunca dejó de actuar y en los últimos años cautivó nuevas audiencias en las denominadas fiestas Kitsch. El cantante explicaba este fenómeno generacional: "Claro, porque es gente en vivo y la juventud se acerca a la música de sus padres. Y es bonito, te hacen cantar en la hora peak, con respeto, te pagan bien, y tres temitas, no más. Esos son los jóvenes, no tiene nada que ver con la tele. Yo tengo trabajo siempre, en provincia estoy lleno de trabajo. Si tuvieran quíntuples discos de platino como dicen, esos cabritos no estarían trasnochando: serían millonarios. Es mentira. Si a mí, por el disco de oro de "Una lágrima y un recuerdo", con una calculadora una vez saqué la cuenta y no me dio la calculadora. Tendría que haber sido una de esas para hacer ecuaciones. Yo te pregunto quién del "Rojo VIP" tiene más éxitos que Zalo Reyes. Nómbrame a uno".