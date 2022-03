A los 82 años falleció el comediante argentino Enrique Pinti

Enrique Pinti fue uno de los impulsores del café concert en Argentina. IMDB.

Por: Rodrigo León 27 de Marzo 2022 · 15:25 hs

El actor y comediante argentino Enrique Pinti, falleció este domingo a la edad de 82 años de edad, según confirmó a través de redes sociales el Multiteatro Comafi de Buenos Aires.

“Elegimos despedir a Enrique Pinti -enorme referente de esta casa teatral- recordando su última marquesina. Finalmente su salud no le permitió concretar el 'Muy pronto' anunciado. Sin dudas, Enrique protagoniza hoy uno de los momentos más tristes de la historia del teatro argentino”, consignó la publicación en Twitter.

En tanto, desde la Asociación Argentina de Actores, declararon que “con gran pena despedimos al actor, director y dramaturgo Enrique Pinti. Trabajó en cine, teatro y televisión. Importante referente del café concert y del humor basado en el análisis histórico, político y social. Condolencias a sus seres queridos, acompañándolos en el dolor”.

Medios argentinos reportaron que el también director teatral estaba internado desde el pasado mes de marzo en el Sanatorio Otamendi de Buenos Aires, lugar donde perdió la vida debido a una descompensación.

Enrique Pinti deja atrás una vasta trayectoria en teatro, el cine, la televisión, la radio, la música y la literatura, publicando una decena de libros. Además, es considerado uno de los impulsores del “café concert” en el país vecino.

También realizó diversas adaptaciones de clásicos del teatro como Chicago, Filomena Marturano y Los Locos Addams. Pero, sin lugar a dudas, fue la obra Salsa Criolla (1985) su mayor éxito, manteniéndose en cartelera por más de diez años.

Además, Enrique Pinti fue galardonado en múltiples oportunidades, obteniendo cuatro premios Martín Fierro (en 2003, 2007, 2009 y 2012) y dos premios Konex de Platino (en 1991 y 2001).

Durante una entrevista en 2020, el actor declaró que “tengo en las piernas un problema, no tengo estabilidad, me caigo para un lado y para el otro, me he caído 50 veces. No me rompí la rodilla porque tengo unos huesos más fuertes que no sé qué”.

“En un ojo tengo una obstrucción inoperable y del otro también veo poco. Entonces, tengo esto, lo otro, me río y digo: De salud estoy muy bien, porque, para mí, estar bien de salud es estar bien de la cabeza", agregó.