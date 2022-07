A los 83 años murió el actor Paul Sorvino, el mafioso Paul Cicero de Buenos Muchachos

Paul Sorvino tuvo una carrera de más de medio siglo en cine y televisión. INSTAGRAM.

Por: Juan Pablo Ernst 25 de julio 2022 · 17:13 hs

Justo dos meses después de la muerte de Ray Liota, un nuevo deceso golpea al elenco de la película Buenos Muchachos, luego de que se informara hoy lunes del fallecimiento del actor Paul Sorvino, quien interpretó al mafioso Paul Cicero en la cinta de Martin Scorsese .

No se conocía de alguna enfermedad que padeciera el actor, por lo que su muerte sorprendió a todo Hollywood.

El deceso de Paul Sorvino, que tuvo una trayectoria de más de 50 años en el cine y la televisión, fue confirmada al medio TMZ por el representante del actor, Roger Neal.

La viuda del artista, Dee Dee Sorvino, usó su cuenta de Instagram para dedicarle un mensaje a su fallecido esposo: "Estoy completamente devastada. El amor de mi vida y el hombre más maravilloso que ha existido se ha ido. Tengo el corazón roto", escribió.

Cine y televisión

Paul Sorvino nació en Brooklyn el 13 de abril de 1939 y con 25 años debutó en Broadway en el musical "Bajour". Su primera aparición en el cine fue en 1970 en la película "Where's Poppa", de Carl Reiner.

Y aunque fue muy reconocido en su papel de mafioso italiano en Buenos Muchachos, o de Henry Kissinger en Nixon, de Oliver Stone, también se ganó un lugar entre los fanáticos de la serie La Ley y el Orden.

Aunque incursionó en la dirección, la verdad es que su talento se manifestaba mejor frente a las cámaras.

Algo que heredó una de sus hijas, Mira, que en 1996 ganó el Oscar a la mejor actriz secundaria por la película Poderosa Afrodita.

El diario The Washington Post recordó hoy lunes que Sovino estaba tan emocionado por el logro de su hija, que dijo que no tenía palabras para expresar lo que sentía: "No las hay en ningún lenguaje que yo haya escuchado alguna vez. Bueno, tal vez en italiano", bromeó.