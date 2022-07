"A mí no me cae bien": Manuel José Ossandón abordará su relación con Piñera en Pero Con Respeto

Manuel José Ossandón también recordará en Pero Con Respeto lo ocurrido con la frase "No te declararon reo por lindo" que le dijo a Piñera. CHILEVISIÓN.

Por: Rodrigo León 12 de julio 2022 · 15:37 hs

El senador Manuel José Ossandón será el invitado de la edición de este martes de Pero Con Respeto, conducido por Julio César Rodríguez, donde abordará diversos episodios de su vida y trayectoria política, incluyendo su relación con el ex presidente Sebastián Piñera.

Uno de los episodios que revelará fue cuando el recién ex mandatario creó un grupo de WhatsApp donde fue incluido, pero terminó saliéndose al instante.

“Yo creo que no alcanzó a poner enter cuando yo me había salido… Cómo voy a tener un whatsapp con Piñera”, señaló el también ex candidato presidencial.

En esa misma línea, agregó que “además les dije a los senadores cuando hagan algo bueno él va a hacer algo y va a decir que se los dijo, o sea que los está pauteando, y a mi no me pautea, así que fuera”.

“Yo soy súper transparente, a mi no me cae bien y yo a él tampoco le caigo bien”, recalcó Manuel José Ossandón, en lo que se verá esta noche en Pero Con Respeto.

En la sección “Pregunta Sin Respeto”, Julio César Rodríguez le preguntó al senador RN si se había arrepentido de decirle al entonces candidato Sebastián Piñera que “no te declararon reo por lindo”.

“No, esa frase hay que ponerla en el contexto. Nosotros estábamos en un debate presidencial y a él le preguntan algo de mi y él dice es que el senador Ossandón es un mentiroso profesional, y por eso yo respondí eso”, recordó el parlamentario.

Aún así, reconoció que “si él no me hubiese dicho eso, yo jamás le hubiera dicho esto”.

Además, indicó que esa situación “me ha salido muy cara, me la han cobrado… A mí me han cobrado dos cosas grandes, esa frase y cuando yo me abstuve en la votación de la acusación constitucional contra el Presidente Piñera, que fui el único de centroderecha que se abstuvo, y esa no me la han perdonado nunca”.

“Cuando yo tenía los votos para ser el presidente del Senado me la cobraron, y toda la UDI y Evópoli votó por el socialista Elizalde en contra mía, sólo porque era yo”, recordó.