A seis meses de su salida: Checho Hirane asegura haber sido "usado" en La Red

23 de julio 2022

El locutor radial y humorista Checho Hirane recordó su salida de La Red, estación televisiva en donde tenía su programa Café Cargado, donde hizo una dura crítica a la relación del presidente Gabriel Boric con el empresariado.

En esa ocasión, el conductor opinó al aire “que hay que apoyar a las buenas políticas, pero no todas las políticas. El gobierno de Boric y la constituyente son totalmente antiemprendimiento”.

En una reciente entrevista en el late Síganme Los Buenos, conducido por Julio César Rodríguez, aclaró que es amigo de Víctor Gutiérrez, en ese entonces director ejecutivo de La Red, pero que aún así “tenía todo el derecho de tenerme o no al aire".

“No tengo problemas con eso”, agregó, pero cuando le comunicaron que no seguiría en la estación, "hubiese esperado un llamado de él. Fue una censura grotesca”, indicó.

Checho Hirane recordó también que fue Víctor Gutiérrez quien lo había invitado para ser una voz distinta dentro de un canal con una parrilla programática más cargada a la izquierda política.

“Tengo que admitir que me dieron total libertad tanto en la editorial como en las personas invitadas. Lo que quise hacer, lo pude realizar sin problemas”, dijo y luego también admitió que lentamente comenzaron las recomendaciones. “Cuando ganó Gabriel Boric ganó las presidenciales, el director me dijo pucha, no le pegues muchos palos".

Por último, el comediante expresó que “yo entiendo que me usaron, pero yo también usé el espacio para mostrar una visión distinta de la sociedad”, cerró.

En estos momentos, La Red está pasando una profunda crisis ya que ha debido enfrentar casi dos meses de huelga de sus trabajadores, lo que la tiene sin ofrecer programación en vivo.

El pasado jueves, más de 40 colaboradores fueron despedidos y la estación anunció que esta haciendo esfuerzos para lograr la estabilidad financiera que le permita entregar contenidos televisivos “que conecten día a día con sus fieles audiencias”.