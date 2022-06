"A todos nos puede pasar": Jean Philippe Cretton reveló que padece depresión

"Es un tema bien difícil de comentar", reflexionó Jean Philippe Cretton sobre la depresión que padece. INSTAGRAM.

Por: Juan Pablo Ernst 16 de junio 2022 · 10:34 hs

"Es un tema bien difícil de comentar", fue una de las frases que usó Jean Philippe Cretton durante el video en que asumió públicamente que padece depresión, y durante el cual reflexionó sobre la importancia de la salud mental.

Con el afán de sincerarse con sus seguidores, pero también para entregar un testimonio que pueda ayudar a alguien que esté pasando por lo mismo, el conductor de Podemos Hablar decidió subir a su cuenta de Instagram un video para abordar de frente el tema de esta enfermedad silenciosa que afecta a tantas personas.

Junto al video, Cretton posteó que se trataba de "un mensaje que espero sirva de ayuda. Que demuestre que siempre es bueno hablar. Me ha costado hacerlo, pero parte importante del sanar tiene que ver con poder mostrarme tal cual soy. Con lo bueno y lo malo".

"Primero, decirles que vengo dando vuelta con hacer este video hace muchos meses. Había algo que me frenaba, pero también había algo que me hacía poder compartirlo. Es un tema bien difícil de comentar, pero que guarda relación con la depre o los distintos vericuetos que puede tener la salud mental", comenzó su relato el pololo de Pamela Díaz.

Miedo

Reveló que "esta tristeza es algo que a mí me ha acompañado durante muchos años de mi vida. Lamentablemente se ha ido poniendo un poco más compleja a medida que avanza el tiempo".

También admitió que "es difícil hablarlo porque creo yo que existen todavía muchos prejuicios en relación al tema. Entonces, es inevitable sentir un poco de susto, miedo, temor, aprensión, a poder decir lo que uno siente".

El periodista asumió que entre las complejidades para hablar este tema es que "vivimos en una situación muy competitiva, muy exitista, donde lo que se postula es la idea de que siempre todo tiene que estar bien. De que deben haber buenos resultados, de que debe haber felicidad, de que las cosas se deben hacer siempre con mucha energía, con mucho optimismo… Entonces, quienes no podemos acceder a ese casillero, nos vamos quedando fuera", analizó.

Le cuesta un mundo

Además, cuestionó la manera en que las otras personas califican a quienes padecen depresión: "Se nos tilda también muy fácil como personas débiles… Y cuesta todo un mundo, a mí me cuesta todo un mundo últimamente. Hay cosas que siempre han resultado de interés que se van diluyendo, como en mi caso por ejemplo la música", confesó.

Aseguró que lo mismo le está ocurriendo también en algo tan relevante como lo es su vida laboral: "Me está costando mucho trabajar, me está costando sacar programas al aire. Y es bien paradójico, porque en el programa que estoy ahora está teniendo muy buenos resultados. Pero me cuesta mucho, me cuesta levantarme, me cuesta ir, me cuesta conversar, me cuesta hablar", reconoció Jean Philippe Cretton.

"Quería compartirlo, no para dar pena ni nada por el estilo. Es lo que menos nos gusta a las personas que estamos en esta situación. Sino tal vez para buscar ciertas voces de empatía. O tratar de decirle a quienes están en una situación parecida que finalmente tan solos no estamos. Que a todos nos puede pasar", justificó nuevamente la difusión del video.

En el cierre de su mensaje, el conductor de Podemos Hablar reconoció que "a mí me cuesta hablar estas cosas, porque también siento que con el tiempo uno empieza a ser el latero. Pero algo me hace querer decirlo, querer compartirlo. Y ojalá ese algo tenga sentido, y genere también una situación de apoyo, de abrazo, de espaldarazo en quienes estamos pasando por este tipo de cosas", concluyó.

