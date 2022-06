Abel Zicavo y su relación con la ministra Vallejo: "Se convirtió en una figura importante y admirada antes de conocerla"

El músico relató cómo conoció a la actual vocera de Gobierno. INSTAGRAM

05 de junio 2022

Abel Zicavo, ex cantante de Moral Distraída y actual integrante de la banda Plumas, entregó detalles de la relación que mantiene desde hace varios años con la ministra Secretaria General de Gobierno, Camila Vallejo.

En una entrevista a Revista El Sábado, el artista contó que la primera vez que supo de ella fue en 2010, cuando asumió como presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (Fech), cargo desde donde lideró el movimiento estudiantil de 2011.

"Para mí ella se convirtió en una figura importante y admirada antes de conocerla, como para todos. Me impactaba su trabajo, lo elocuente que era siendo tan chica, o sea yo la miraba y decía ¡qué mujer!”, señaló.

Zicavo contó que el romance comenzó en 2016, cuando ella ya era diputada y él estaba consiguiendo sus primeros éxitos con la agrupación que encabezó junto con su hermano Camilo.

“Fue a mediados del 2016 cuando nos conocimos. Nos presentó su hermana mayor, Javiera, a quien yo conocía desde hacía varios años. Cuando empezamos a tener onda, la Cami me dijo oye, tengo que ser super honesta: me dijeron que tú eres cantante de una banda, pero no tengo ni idea de tu banda, nunca he escuchado nada de Moral Distraída", relató.

Después el músico la invitó a un concierto del grupo. “Y nada, nos enamoramos, la verdad, brutalmente”, añadió.

Consultado sobre la impresión que tenía de ella desde la distancia, el cantante dijo que “frente a las cámaras, o en el escenario, uno es otra persona. A ella le pasó lo mismo cuando me vio en el escenario. Me dijo: no eres tímido y yo le dije sí, soy tímido, pero en el escenario es otro rollo.Cuando está frente a las cámaras es una parte exacerbada de Camila”.

En ese sentido, Zicavo afirmó que “es que ella no es tan seria y yo no soy tan fiestero”.