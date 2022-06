Abogada de Amber Heard apelará a decisión del jurado en juicio contra Johnny Depp

Amber Heard fue condenada a pagar 15 millones de pesos a Johnny Depp.

Por: Rodrigo León 02 de junio 2022 · 16:26 hs

La abogada de Amber Heard, Elaine Bredehoft, anunció que apelará a la decisión del jurado de la Corte de Fairfax, en Virginia, quienes determinaron que la actriz deberá pagarle 15 millones de dólares Johnny Depp por considerarla culpable del delito de difamación a raíz de la columna que publicó en 2018 en The Washington Post, donde aseguró ser el ejemplo de “violencia doméstica”.

En su fallo, argumentaron que el actor presentó las pruebas suficientes para determinar que todo lo que escribió la intérprete en el artículo es información falsa. Por lo mismo, deberá desembolsar 10 millones por compensación y cinco millones por daños.

En entrevista con NBC, Bredehoft aseguró que Heard está triste y devastada por la resolución judicial, además de acusar que “lo que hizo la defensa de Depp fue demonizar a Amber y suprimir evidencia”.

La abogada también recordó que la misma demanda que presentó el actor lo hizo en Reino Unido contra el diario The Sun, caso que perdió porque el tribunal británico logró determinar que había cometido “al menos 12 delitos de violencia doméstica, incluida violencia sexual contra Amber”.

Elaine Bredehoft sostuvo que toda la repercusión del juicio en redes sociales, influenció al jurado porque pese a que no tenían acceso a internet, “sus familias si tienen redes sociales y cada noche el jurado volvía a su casa para hablar con ellos”.

La defensora de Amber Heard, además, confirmó que la actriz apelará al fallo. “Absolutamente sí y tiene bases muy importantes para hacerlo”, declaró en la entrevista, poniendo como ejemplo, que presentarán como prueba la resolución del tribunal inglés en el caso de Johnny Depp contra The Sun.

Por otro lado, Bredehoft aseguró, además, que su defendida no sería capaz de pagar la indemnización a su ex pareja. “No, absolutamente no, de ninguna manera”, remarcó.