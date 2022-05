"Abrupta e inesperada": Mauricio Jürgensen habló por primera vez de su salida de Tu Día

El periodista dijo que pese a los dos despidos de Canal 13, si hay un proyecto que le interese volvería a la televisión. INSTAGRAM.

Compartir











Por: Juan Pablo Ernst 18 de mayo 2022 · 12:48 hs

Con tiempo para enfocarse en su música y su familia, además de "los nuevos afectos", dijo estar desde su abrupta salida de Canal 13 el periodista y ex panelista de Tu Día, Mauricio Jürgensen.

Menos de seis meses antes de sumarse al matinal, el profesional dejó la estación televisiva el pasado 18 de abril por decisión de la empresa.

"Más allá del detalle, de la interna o de las razones que se me hicieron saber para intentar explicar mi despido, veo mi paso por el matinal de Canal 13 como algo positivo. Como un trabajo que fue muy bien evaluado por el equipo realizador, la audiencia y el medio televisivo. Visto desde esa perspectiva, valió la pena", dijo el periodista a Publimetro.

Abrupta salida

Luegom, Mauricio Jürgensen admitió que sentía que "mi salida fue abrupta y muy inesperada. Pero a estas alturas de mi vida, con 47 años de edad, si no me quedo con lo bueno de lo que me toca vivir, es que no he entendido nada".

"Las cosas siempre pasan por algo y desde que salí del proyecto he tenido más tiempo para enfocarme en mi música, en mi familia y en mis nuevos afectos. Así es que por mi parte, capítulo cerrado y a seguir adelante", añadió Jürgensen a continuación.

Consultado respecto a si estaría dispuesto a volver a trabajar en Canal 13, a pesar de que ya lo han despedido de dos matinales de la estación televisiva de Andrónico Luksic, Mauricio Jürgensen no lo dudó un instante.

"Evidentemente que siempre voy a estar dispuesto a escuchar una propuesta o invitación a ser parte de un proyecto que me resulte atractivo o interesante. Eso no ha cambiado", aseveró.

Música

Por otra parte, el periodista cuenta los días para el que será su debut artístico con su banda, y donde mostrará sus canciones en vivo por primera vez. Entre ellas su última composición, "Nueva piel".

Al respecto, Mauricio Jürgensen precisó que el evento será el próximo viernes 27 de mayo, en Sala Metrónomo, a partir de las 21:00 horas. Ahí se presentará junto al grupo Temple Agents. Las entradas para su show están disponibles a través de Puntoticket.

"Imagino un camino como solista, (pero) también imagino colaboraciones con amigos como Jean Phillipe (Cretton). Hay un solista grande de este país con el que tenemos una grabación pendiente de uno de mis temas. Espero que se concrete pronto", cerró.