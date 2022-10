Actor de La Casa de Papel visitará Chile y será parte de la Comic Con 2022

Jaime Lorente interpretó a Denver en La Casa de Papel. INSTAGRAM.

Por: Esteban López Á 01 de octubre 2022 · 15:28 hs

Una gran noticia recibieron los seguidores de las series españolas La Casa de Papel y Élite, luego de que se confirmara que el actor hispano, Jaime Llorente, más conocido como Denver, llegue a nuestro país a fines de octubre para participar de la Comic Con 2022.

El español es uno de los invitados internacionales que tendrá esta edición, la cual se desarrollará a fines de octubre en Espacio Riesco. El actor tendrá paneles abiertos para el público de la Comic Con los días domingo 30 y lunes 31 de octubre.

Además, los seguidores del actor de 30 años, podrán tener la opción de acceder a actividades pagadas para estar junto a Lorente, tales como la firma de autógrafos y un Meet & Greet.

Jaime Lorente se suma a los ya confirmados Giancarlo Esposito, actor de The Breaking Bad, The Boys y The Mandalorian.

A pesar de que las entradas para la primera jornada, este próximo 29 de octubre, se encuentran completamente vendidas, aún quedan dos días y entradas disponibles, los cuales podrán ser adquiridas mediante el sistema de Ticketplus.

¿Quién es Jaime Lorente?

El español, Jaime Lorente, es un reconocido cantante, escritor y actor de 30 años, nacido en Murcia, España . El joven ha tenido distintas participaciones en series hispanas, entre las que destaca La Casa de Papel, trama que narra la historia de un grupo de ladrones que ingresan a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre del país ibérico.

En esa serie, Lorente tuvo el papel de Denver, un controvertido y rebelde joven, parte del grupo liderado por El Profesor. Es en ese momento que tanto Lorente como todos los integrantes de La Casa de Papel, logran posicionarse en el mundo de la televisión y actuación.

Luego de eso, Lorente formó parte de Elite, otra de las series españolas más exitosas de la historia, en su papel de Nano, el hermano del personaje principal y a quien vimos tener un rol más protagónico en la primera y segunda temporada de la serie.