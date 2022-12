Actrices de Brujas responden a acusación de Mariana Derderián: "Me parece raro"

Brujas fue emitida en 2005 por Canal 13 y reestrenada durante el año pasado en el bloque de la tarde. CANAL 13.

Por: Rodrigo León 01 de diciembre 2022 · 08:39 hs

Antonella Ríos e Ingrid Cruz se refirieron a la acusación que hizo Mariana Derderián, respecto a que durante su trabajo en Brujas, teleserie emitida en 2005, se sintió discriminada por no ser actriz.

En el episodio de La Divina Comida el pasado sábado, quien interpretó a Macarena en la teleserie de Canal 13 aseguró que algunos integrantes del elenco la hicieron sentir como una “escoria” y que en Brujas “algunas fueron brujas”.

Aunque han pasado varios días desde que se conocieron las declaraciones de Mariana Derderián, en Zona de Estrellas quisieron saber la opinión de las protagonistas de la producción dramática, logrando conversar con solo dos de las cinco “profesionales del servicio”.

La periodista Cecilia Gutiérrez conversó en primera instancia con Ingrid Cruz, quien dio vida a Gretel en Brujas, la que se mostró sorprendida por las declaraciones de la intérprete.

“Me dijo Qué antiguo... Es muy extraño porque, particularmente en Brujas, fue la teleserie en la que mejor lo pasamos grabando. Para mí no es tema si una persona estudió o no teatro. Lo único que me podría enojar es que una persona no aprenda el texto o llegue tarde”, relató la panelista del programa de Zona Latina.

“Es una buena actriz”

Por su parte, Paula Escobar logró hablar con Antonella Ríos, Mariana en la ficción, la que al igual que Cruz también le pareció “raro” las declaraciones de Mariana Derderián.

“Qué raro porque esta fue la teleserie más buena que hemos grabado”, dijo, y agregó que “a mí me pasó lo mismo en Hippie por lo tanto he vivido en carne propia lo de ser la nueva del curso”.

Sobre el trabajo de Derderián, Ríos aseveró que “es una buena actriz, una persona encantadora, muy bonita y talentosa”, y añadió que le extrañó que la llamaran “escoria”.