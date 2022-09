Actuó en Riverdale: Ryan Grantham fue condenado a cadena perpetua por matar a su madre

Ryan Grantham interpretó a Jeffery en la cuarta temporada de Riverdale. THE CW.

Compartir











Por: Rodrigo León 23 de septiembre 2022 · 11:26 hs

Ryan Grantham, actor canadiense de 24 años, fue condenado a cadena perpetua, sin posibilidad de optar a la libertad condicional por 14 años, por el asesinato de su madre, ocurrido en 2020.

Fue la jueza del Tribunal Supremo de la Columbia Británica en Vancouver, Kathleen Ker, quien dictó la sentencia el pasado 21 de septiembre.

La magistrada acogió parcialmente la solicitud de la fiscalía, quienes habían recomendado en una audiencia previa que el joven actor quedara inhabilitado de optar a la libertad condicional por 18 años.

Grantham se entregó a las autoridades canadienses tras reconocer el homicidio que había cometido contra su madre, Barbara Waite, de 64 años, el 31 de marzo de 2020 cuando le disparó en la nuca.

Ryan Grantham estuvo en prisión preventiva durante los últimos años, donde participó de un programa de salud mental. Ahora, según fuentes citadas por Deadline, estaría a la espera de su traslado al recinto donde cumplirá su condena.

Quién es Ryan Grantham

El actor canadiense Ryan Grantham participó en una treintena de producciones, pese a su corta edad, tanto en el cine como en televisión.

El último rol que desempeñó fue en 2019, durante la cuarta temporada de la serie juvenil Riverdale, donde dio vida a Jeffery, un joven que atropelló al personaje Fred Andrews, interpretado por Luke Perry.

De esta forma se justificó la salida del actor, quien falleció meses antes del debut del cuarto ciclo de la producción perteneciente a la cadena The CW.

A este trabajo, Ryan Grantham también sumó actuaciones en series como Supernatural, iZombie, Some Assembly Required, Falling Skies, Harper's Island, entre otras.

En la pantalla grande, estuvo en producciones como Jumper, The Secret of the Nutcracker, Zombie Punch, The Imaginarium of Doctor Parnassus, Diary of a Wimpy Kid, entre otras producciones.