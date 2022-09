Adriana Barrientos confirmó affaire con Manuel Neira: "A la única que me jodí fue a la Pamela"

"Yo no le he echado el guante a ninguno",, dijo Adriana sobre Pinilla y De la Fuente. INSTAGRAM.

Por: Juan Pablo Ernst 28 de septiembre 2022 · 12:00 hs

La modelo Adriana Barrientos aseguró que Pamela Díaz es la única famosa con cuyo marido ha intimado, mientras estaban casados.

Así lo sostuvo la nacida en Punta Arenas durante el programa Zona de Estrellas, donde en su rol de panelista conversaba con sus colegas sobre el cambio de look que había mostrado Jean Philippe Cretton.

En medio de esta conversación, la opinóloga de 42 años piropeó al rostro de Chilevisión y ex pareja de Pamela Díaz, que las hace de panelista en "Me Late", la competencia de su programa: "¡Qué suerte la Pamela!", lanzó al aire Adriana.

"La Leona", como es conocida también la puntarenense, ya había halagado también a otros dos famosos de los que habían estado hablando antes en el programa: Cristián de la Fuente y Mauricio Pinilla.

Entonces, cuando Adriana habló de la suerte de Pamela por haber tenido de pareja a Jean Philippe, la también panelista Raquel Argandoña le preguntó a Barrientos: "¿También te gusta?".

Y lo dicho por la mamá de Kel Calderón fue secundado por la panelista y periodista de espectáculos, Cecilia Gutiérrez, quien no dudó en decirle a la modelo: "¡Déjate uno po', Adriana!".

A la única...

Fue en ese momento que Adriana Barrientos quiso ponerse seria y, respecto de el actor y el ex futbolista, aclaró que "no me he comido a ninguno".

"Yo no le he echado el guante a ninguno", reiteró la panelista del programa que transmite el canal Zona Latina.

Sin embargo, "La Leona" no había terminado con el espinudo tema de meterse con algún famoso casado. Y lo dejó más que claro con su siguiente frase, en la que por cierto estaba involucrada nada menos que Pamela Díaz.

"A la única que sí me jodí alguna vez fue a la Pamela (Díaz)", admitió públicamente Adriana Barrientos.

Y Raquel Argandoña que manejaba hace mucho rato ese dato, no dudó en complementar que la panelista del programa se "jodió" a Pamela "¡con el marido!".