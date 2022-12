Adriana Barrientos contó cuánto le ofrecieron por modelar en Dubai: "Otro tipo de transacción era aparte"

"Si había otro tipo de transacción, eso era aparte", reveló Adriana Barrientos. INSTAGRAM.

Por: Juan Pablo Ernst 01 de diciembre 2022 · 09:59 hs

Mientras el Mundial de Fútbol de Qatar 2022 concita la atención de los fanáticos del deporte, muy cerca de ese país existe otro lugar en el que algunas famosas chilenas han disputado sus propios partidos.

Así lo reveló la modelo Adriana Barrientos en el programa Zona de Estrellas, donde contó de la oferta de trabajo que recibió desde el emirato de Dubái que incluía, "portarse muy bien con el jeque".

La panelista del programa de Zona Latina contó que ella recibió en dos ocasiones una oferta laboral que contemplaba el viaje a Dubái, posar para una revista de modas y, además, asistir a fiestas con un jeque.

"A mí me ofrecieron ir a trabajar a Dubái de modelo por dos semanas. Diez mil dólares", aseguró Adriana Barrientos en el programa de farándula y entretención.

"Lo que sí, me recomendaron que me portara muy bien con el jeque, para que me renovara contrato", relató a continuación.

"Eso era aparte"

Ante la mirada expectante de los demás panelistas del programa Zona Latina, Adriana Barrientos recalcó otra vez que la sesión fotográfica era "para una revista de moda" y que además de aquello solamente debía "asistir a la fiesta con el jeque".

"Eran diez mil dólares, no había otro tipo de transacción", aseveró la modelo. Y ante las suspicacias que despertaron sus palabras, la panelista reconoció que "si había otro tipo de transacción, eso era aparte".

"Era ir a hacer presencia", planteó la modelo puntarenense de 42 años, quien dijo que la primera vez que se lo ofrecieron ella era una veinteañera.

"Yo tenía 24 cuando me ofrecieron eso. Me dieron la oportunidad dos veces de ir a Dubái a hacer presencia", apuntó a continuación la panelista de Zona de Estrellas.

Pero Adriana Barrientos no había terminado con el tema. De hecho, aprovechó la oportunidad para dejar más que claro que ella no era ni de cerca la única maniquí chilena que recibió estas ofertas para "modelar y portarse bien con el jeque".

"De Chile han ido un montón de chicas, todas famosas de la tele, varias", planteó la panelista del programa de Zona Latina.

Y al final enfatizó que "no vi nada malo" en aceptar la propuesta para ir a modelar a Dubái.

"De hecho, han subido sus fotos y todo eso a Instagram", recalcó Adriana Barrientos.