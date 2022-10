Adriana Barrientos contó que casi fue víctima de un robo: "Me quisieron asaltar"

La modelo Adriana Barrientos estuvo a punto de ser víctima de la delincuencia en el Parque Arauco. ARCHIVO

Por: Esteban López Á 22 de octubre 2022 · 16:13 hs

Un grave hecho involucró a la modelo chilena, Adriana Barrientos, quien en el programa Zona de Estrellas, narró que fue casi fue víctima de un violento asalto mientras realizaba compras en un concurrido mall de la Región Metropolitana.

La situación no pasó a mayores gracias a la acción de un trabajador de una empresa de delivery que le advirtió de la situación.

“Hoy día estaba en el Parque Arauco, justamente fui a Gucci, y me quisieron asaltar. Un chiquillo de Uber Eats, que siempre saludo súper amablemente, me conoce por mi mascotita, me dice 'señorita Adriana, corra'”, confesó la panelista de Zona de Estrellas en el programa.

Además, aprovechó las pantallas de Zona de Estrellas para agradecer el gesto que tuvo el hombre con ella y señaló que “era un chiquillo extranjero, así que le envío un beso muy grande a ese amigo. Me da la impresión que es venezolano, que se portó súper generoso conmigo, y me ayudó”.

Además, la modelo de 42 años, narró la situación a través de su cuenta de Instagram, donde escribió: “se mueren que saliendo de Gucci, me quisieron asaltar. Mil gracias al chiquillo que me alertó y que me permitió escapar, te debo mi vida probablemente. El chiquillo era extranjero, trabajador y buena gente, gracias a ti solo fue un susto ya, estoy bien en mi hogar”.

Otros rostros que han sufrido por la delincuencia

El caso de Adriana Barrientos se viene a sumar a una lista de situaciones que le han ocurrido a distintos rostros o a las familias de ellos en el último tiempo. Hace un tiempo atrás, fue la madre de la modelo nacional Daniela Nicolás que fue víctima de la delincuencia, cuando le realizaron una violenta encerrona e incluso golpearon.

Una semana atrás, fue el periodista de Mega, Gonzalo Ramírez que informó que tanto su señora como sus pequeños hijos, fueron testigos del violento asalto a las empresas telefónicas de un mall en Chicureo.