Adriana Barrientos se refirió a los regalos que le hacía el Negro Piñera a Belén Hidalgo

26 de noviembre 2022

Adriana Barrientos, modelo chilena de 42 años, desclasificó una situación que involucra a José Miguel Piñera, conocido como el Negro Piñera y su ex esposa Belén Hidalgo. La actual panelista de Zona de Estrella se refirió a los regalos que el hermano del ex presidente Sebastián Piñera le hacía a la modelo argentina, los cuales, eran falsos o simplemente no existían.

Anteriormente, la Leona Barrientos se había referido a la situación, lo que conllevó al término de la amistad con Belén Hidalgo. "Supuestamente le regaló una camioneta para su cumpleaños, pero nunca estuvo al nombre de la Belén. La camioneta se la prestó un amigo para, supuestamente, blofear con los programas de farándula", comenzó señalando Adriana Barrientos.

Pero eso no era todo, ya que la reconocida modelo e influencer quiso recordar cuando Piñera le regaló un reloj Rolex a su ex esposa. “Al año siguiente, el Negro le regala, supuestamente un Rolex. Resulta que el reloj, yo lo vi, era falso. Fue una seguidilla, una tras otra, tras otra (...) Yo le dije a la Belén: 'Voy a contar esto y aquello', ella me apoyó. Lo dije y después la Belén se sintió acorralada en un set de televisión”.

El término de la amistad entre Barrientos e Hidalgo

Producto de los dichos de Adriana Barrientos, confesó que "por meterme en el tema del divorcio entre el Negro y la Belén, además de tomar partido entre una de las partes, defendiendo a mi amiga modelo, finalmente Belén se enojó conmigo. Desde esa vez se quebró la amistad", agregando además la argentina dejó de seguirla en las redes sociales.

Finalmente, Barrientos señaló que aprendió una gran lección después de lo ocurrido con Piñera y Belén Hidalgo. "Nunca hay que meterse en problemas de pareja. Los problemas de las parejas son de las parejas", culminó la modelo.