Adriano Castillo responde a Luciano Cruz-Coke por Izkia Siches: "Puede vestirse donde quiera"

Adriano Castillo no quiso quedar fuera de la polémica que se generó por la imagen de Izkia Siches comprando en Casa Costanera. AGENCIA UNO/ARCHIVO.

Por: Rodrigo León 21 de Febrero 2022 · 11:45 hs

Adriano Castillo le dedicó algunas palabras al diputado Luciano Cruz-Coke (EVO) luego de que criticara a la futura ministra del Interior, Izkia Siches, por haber acudido al mall Casa Costanera a realizar algunas compras para un matrimonio al que estaba invitada.

Pese a que en un principio defendió a la ex presidenta del Colegio Médico, indicando que está en “todo su derecho” de acudir al centro comercial, posteriormente indicó que era “doble estándar” y que “prueba que es que el sistema funciona, permite movilidad y promueve la libertad”.

Izkia Siches también se defendió asegurando que no pensó que su visita al Casa Costanera terminaría en polémica. “Próximamente seré ministra del Interior, pero sigo siendo mujer, madre y esposa y no renunciaré a nada de ello, así que es muy probable que me vean en el mall, en el súper o en la calle”, aseveró en redes sociales.

Ante esto, Adriano Castillo, reconocido por interpretar al “Compadre Moncho” en Los Venegas, se valió de su cuenta de Twitter para referirse a toda esta situación con Siches.

“Soy un hombre austero. No tengo auto ni me doy grandes lujos, pero nadie está obligado a ello por ser de izquierda. La futura ministra Izkia puede vestirse donde quiera, y no debiera significar un problema”, sostuvo el también concejal de Quinta Normal.

Además aprovechó de dirigirse directamente a Luciano Cruz-Coke: “Lamento que mi colega se haga eco de críticas tan absurdas”.

El otrora actor le respondió a Castillo, recordándole que “he defendido su derecho de comprar donde tenga gusto y ganas como observarás en adjunto. Siempre es fácil quedarse con información parcial”.

Para cerrar la discusión, Adriano Castillo le agradeció su respuesta, pero recalcó que “yo leí otro comentario, más directo que ese".