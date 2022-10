Agencia de Daniel Fuenzalida ratifica abrupta salida de Me Late del canal TV+

Me Late sale de las pantallas de TV+ tras ocho años al aire TWITTER

Por: Esteban López Á 15 de octubre 2022 · 15:41 hs

Un verdadero terremoto ocurrió en la interna de TV+ al comunicarse que el programa de espectáculos Me Late conducido por Daniel Fuenzalida, va a desaparecer del canal. La situación ocurrió de manera muy abrupta e incluso varios integrantes del equipo, reconocieron que los sorprendió la decisión.

En las redes sociales de Me Late, publicaron un comunicado refiriéndose a la salida del canal tras ocho años siendo parte de la señal. “Agencia Tónica comunica a la opinión pública que por decisiones de TV+ el programa ”Me Late" llega a su fin. Tras ocho años en la señal - tres como UCVTV y luego con la actual administración - el espacio tuvo su última aparición el viernes 14 (octubre)".

La situación sorprendió a todos los integrantes, ya que según comentó Daniel Fuenzalida en un video que publicó en sus redes sociales y que posteriormente eliminó, la decisión fue tomada el mismo día viernes 14 de octubre.

A pesar de que no será parte de TV+, desde la agencia liderada por el comunicador afirmaron que, “solo el tiempo dirá cuál será el nuevo destino de este trasatlántico llamado Me Late. Hay un gran equipo humano que hoy, por decisión de TV+, no continúa, pero tengan la convicción que cuando hay ganas, espíritu e integridad el universo alinea a sus astros”.

¿Qué dijeron los integrantes de Me Late?

Sin duda que el terremoto que provocó la abrupta salida de Me Late impactó a seguidores y a integrantes del panel. De hecho, en conversación con Página 7, el periodista Andrés Caniulef dijo que la situación fue "inesperado, nadie lo veía venir. El canal decidió terminar el programa, eso es lo que sabemos. Es parte de lo que aún estamos procesando".

A través de su cuenta de Instagram, compartió una fotografía con varios integrantes del programa y escribió “somos puro cariño… Gracias”. Laura Prieto fue otra integrante que realizó una publicación en sus redes sociales, agradeciendo al equipo de Me Late.

"La vida muchas veces es injusta! Agradezco haber coincidido con este grupo humano! Me Late tv me hará falta como a miles de ustedes para alegrar sus tardes!", publicó Laura Prieto con algunas fotografías de su paso por el programa.