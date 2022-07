"Agradezco a la vacuna": Mirna Schindler entregó detalles de su estado tras contagio de COVID-19

Mirna Schindler hizo un llamado a que se vacunen con la cuarta dosis. CANAL 13.

Por: Rodrigo León 21 de julio 2022 · 10:22 hs

Tras varios días fuera del matinal Tu Día, Ángeles Araya confirmó que su compañera de labores, Mirna Schindler, se había contagiado de COVID-19.

Eso fue el martes y recién la tarde de este miércoles, la periodista publicó un video en su cuenta de Instagram donde entregó detalles de su estado de salud luego de contraer la enfermedad.

“Finalmente dejé de estar invicta, tres años en donde jamás tuve ni el más mínimo resfriado y yo decía estoy súper bien porque me estoy cuidando”, comentó de entrada la conductora del matinal de Canal 13.

Según detalló, “por un montón de razones que no va al caso explicar, me bajaron mucho las defensas y me enfermé heavy”. Sin embargo, agradeció a “la vacuna porque si no me hubiese vacunado creo que esta cuestión me hubiese golpeado mucho más”.

“Nunca tuve fiebre, ha sido una gripe fuerte con mucho dolor de huesos, de piernas. O sea, despertarme a las dos de la mañana con dolor de pierna, y ahí métale ketoprofeno para que se me pase el dolor de piernas y seguir durmiendo y seguir recuperándome”, agregó.

Hacer caso a las señales del cuerpo

Mirna Schindler reconoció que ha vivido un año en que no ha parado de trabajar, por lo que esta es primera vez que “tengo un descanso importante”.

“También creo que a uno el cuerpo le pasa la cuenta. Soy súper consciente de las señales que a uno el cuerpo le da, estoy siempre pendiente de no exponerme, de no maltratar mi cuerpo y sabaer hasta donde puedo decir que sí, hasta donde puedo dar, hasta donde no puedo dar”, indicó.

La comunicadora expresó que “estoy siempre preocupada de eso, porque ya uno con la vida que lleva, imagínense, la cantidad de años que uno tiene (…) Ya conocemos cómo es la historia, entonces si no nos cuidamos, al cuerpo le pasa la cuenta”.

“Ahora, el bicho este nos va a llegar a todos en algún minuto, así que yo agradezco estar vacunada y le pido a todos los que todavía no se han puesto la cuarta dosis que lo hagan, porque la verdad es ahí esta dando vueltas todavía este bicho desgraciado”, cerró Mirna Schindler.