"Ahora van a tomar de su propia papa": Sebastián Eyzaguirre festina con fallida visita de Siches a La Araucanía

Por: Cristián Meza 15 de Marzo 2022 · 20:47 hs

Sebastián Cuchillo Eyzaguirre se valió de las redes sociales para festinar con el incidente que vivió la ministra del Interior, Izkia Siches, durante su visita a La Araucanía, además de cuestionar al nuevo Gobierno.

“A balazos los corrieron en su primera reunión. Pendejos irresponsables ahora van a saber lo que es el ‘dialogo’ con terroristas. Ahora van a tomar de su propia papa. ¡Lo más increíble: la dostora Iskia (sic) terminó encerrada y aterrada en una comisaría de pacos! El chiste se cuenta solo”, expresó Cuchillo Eyzaguirre, compartiendo una imagen del cambio de mando del Presidente Boric y Siches.

Pero el periodista centró todos sus dardos contra la ministra Siches: “Vuelva al Casa Costanera ‘Dossssstora’. Aquí nadie la va a recibir a balazos. Mamita querida como cambian las cosas ¿no? Como nos cambia la vida y como a veces el discurso y la consigna valen callam…”.

Eyzaguirre siguió con sus descargos contra Izkia Siches y también sumando a la ministra vocera Camila Vallejo.

“Ya empezaron… pa’ tratar de sacarse la gigante que tienen adentro, la zorra, la cagá que les quedó, ya empezaron. El fiscal, que las balas no están en el auto, después la ‘dostora’ mostrando una foto en redes sociales reuniéndose con el padre de Camilo Catrillanca. ¿Por qué no siguieron derecho? Si no era tan grave, si no eran las balas y si no iban a juntarse o al diálogo a Temotilcui (Temocuicui), no sé como se llama la we… ¿Por qué no siguieron derecho?”, señaló Eyzaguirre.

Respecto a la vocera Camila Vallejo el periodista apuntó: "Y la otra ideologizada, que vámonos preparándonos. ¿Ustedes se dan cuenta lo que es tener una vocera de gobierno del partido comunista? ¿De la ideología más nefasta del mundo que se fundió en todas partes? ¿Que no sirvió en ningún lado? La vocera, la que va a dar las explicaciones es comunista pero hasta la entraña, hasta el esternón. ¿Ustedes se dan cuenta la tragedia de Chile? Mal. Cagao hasta el…”.