Alcalde Rodolfo Carter narró su conexión con la disco Blondie

Por: Gabriela Romo 09 de Abril 2022 · 17:23 hs

“En la Blondie podía ser yo”, admitió el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, en el libro “Gente común: una historia oral de la Blondie” del periodista Rodrigo Fluxá.

El texto que se encuentra disponible hace algunos días en las principales librerías de nuestro país, recopila diferentes historias de la emblemática discoteca de Santiago.

Entre quienes relatan sus recuerdos hay personajes anónimos y otros conocidos como Javiera Mena, Blanca Lewin, Alberto Fuguet, Sergio Lagos, Claudio Valenzuela (Lucybell), Jorge Olguín, entre varios otros artistas y personajes del acontecer nacional.

Sin embargo, el relato que más llamó la atención es la del alcalde de La Florida, donde recuerda cómo llegó a Blondie y qué fue lo que hizo que le gustara.

“Yo venía de Derecho de la Católica y me cargaban las discoteques del sector de Las Condes. Me aburría esa impostura que uno tenía que adoptar para sentirse parte: tener que ser un winner, ser un bacán, decir me vengo a agarrar una mina. Y Plaza Ñuñoa siempre fue izquierda caviar. Cuando descubrí la Blondie, descubrí que podía ser yo”, dijo.

Junto ello, Rodolfo Carte relató sobre la ocasión en que fue junto a su equipo de la Municipalidad de La Florida hasta la Blondie.

“Estaban aterrorizados: Te van a sacar una foto, nos va a penar. Pero si me sacan la foto en la Blondie, pico, que la saquen. Si me encuentran chulo, problema de ellos; si es ambigua sexualmente, problema del que le importa. Soy soltero, tengo cincuenta años, no tengo que dar explicaciones de lo que hago en mi vida”, contó.

“Me daría vergüenza que me saquen una foto en Lollapalooza, por lo caro, no en la Blondie”, agregó.

