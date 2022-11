Alejandra Fosalba recordó doloroso despido de TVN: "No fue muy amistosa"

Alejandra Fosalba estuvo 25 años en TVN. MEGA.

Por: Rodrigo León 17 de noviembre 2022 · 10:11 hs

Alejandra Ángela Fosalba Henry, actriz, estuvo en el más reciente episodio de Pero Con Respeto, donde se refirió a lo que fue su despido de TVN hace algunos años.

En el programa, durante la sección “Pregunta Sin Respeto”, Julio César Rodríguez le consultó respecto a qué ganó y qué perdió con su salida del canal público, en el que estuvo 25 años y participó en una decena de teleseries.

“Igual es dolorosa esta pregunta”, respondió de entrada. “Llevaba muchos años ahí, llevaba 25 años. La forma de salir no fue muy amistosa. No voy a indagar ahí, pero me dolió mucho”, admitió.

Alejandra Fosalba aseguró que “perdí mucho” una vez que salió de TVN. “Además de perder una estabilidad, estaba acostumbrada a trabajar entonces me sacó mucho de mis casillas”, destacó.

Sin embargo, destacó que gracias a esto logró reinventarse y se dio cuenta que “podía estar mucho mejor sin tener este árbol que me daba sombra pero que no me dejaba crecer”.

“Gané eso, darme cuenta que soy capaz de muchas cosas… Era un aprendizaje, tenía que pasar y lo sortee de la mejor forma posible”, agregó.

Alejandra Fosalba aseguró que cuando le dieron la noticia de que no continuaría en TVN “fue súper heavy, yo no podía creerlo”. Esto porque, además, vio que “el área dramática se estaba desarmando, finalmente no se quedó nadie”.

“Es doloroso eso también, que se haya perdido ese lugar donde se hacían grandes producciones y súper bonitas”, continuó.

Alejandra Fosalba y las “mejores teleseries”

Pese a lo dolorosa que fue su salida de TVN después de más de dos décadas, Alejandra Fosalba indicó que “estaba justo en el momento preciso, en el que se hicieron las mejores teleseries”.

“Yo siento que ya no se han vuelto a hacer ese tipo de teleseries con ese nivel de producción”, aseveró.

Por último, insistió en que “estuve en el momento que había que estar”.