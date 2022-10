Alejandra Fosalba y las escenas al desnudo que hizo en teleseries: "Transgredí mis propios límites"

Alejandra Fosalba también vivió un chascarro durante una escena donde terminó completamente desnuda. AGENCIA UNO/ARCHIVO.

02 de octubre 2022

La actriz chilena, Alejandra Fosalba, recordada por sus muchos papeles en las teleseries de nuestro país, reconoció las sensaciones que le generaba hacer escenas al desnudo para algunas de las producciones en las que le tocó trabajar y aseguró que, incluso, transgredió sus propios límites.

Fue en un nuevo capítulo de Podemos Hablar, donde Alejandra Fosalba de 53 años, se sinceró y afirmó que "valió la pena, pero creo que fuimos un poco más allá. De alguna forma todos estábamos probando cuál era el límite”.

Por otro lado, la actriz habló desde su posición y señaló que “en mi caso, siento que transgredí mis propios límites”.

También, la reconocida intérprete se refirió a la reacción de las personas cuando la veían en esas especiales escenas.

"Era muy vergonzoso encontrarse en la calle con la gente que me decía, con tono picarón, que me vieron anoche en una escena, por ejemplo”, reconoció.

El chascarro que le ocurrió a Alejandra Fosalba en una grabación

Alejandra Fosalba ha participado de innumerables teleseries en nuestro país. Entre las más recordadas, están Amores de mercado, El señor de la querencia, Alguien te mira, Los 30 y muchas otras donde se le ha visto en algunas escenas, ligera de ropa o de frentón con desnudos artísticos.

Pero la oriunda de Concepción, recordó un chascarro que le ocurrió mientras grababa una escena y que la dejó completamente desnuda frente al equipo de grabación. “Una vez en una escena de ducha, yo estaba de espalda y me puse un tipo taparrabo”, comenzó contando.

“Me estoy duchando y de repente veo a un sonidista que está de tal manera que no me estaba mirando, me evitaba, y resulta que el taparrabo estaba en el suelo, estaba a potope. Obvio que tuve que seguir, imagínate partir todo de cero”, reveló Alejandra Fosalba.

Finalmente, la actriz se refirió a los desnudos que realizó en conjunto a Francisco Melo y señaló que "hay mucha anécdota de desnudos con Pancho (Melo). Por ejemplo, teníamos que practicar, ver técnicas para que se viera natural y por supuesto, sin pasarse para el otro lado".