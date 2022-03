Alfredo Pemjean responde a Nicolás Poblete por acusaciones de abuso: "Ojalá haga la denuncia"

En esta línea, recalcó que "nunca abusé de mi sobrino ni nunca fui su médico tratante. Por lo tanto, no puedo saber a ciencia cierta qué le sucedió y qué le sucede”.

Por: Cristián Meza 25 de Marzo 2022 · 20:58 hs

El psiquiatra Alfredo Pemjean respondió a las palabras de su sobrino, el actor Nicolás Poblete, quien lo acusó de abusar de él cuando era menor de edad.

El profesional envió una declaración titulada A quienes quieran buscar la verdad a radio Biobío, donde deja en claro que las palabras de Poblete “son extremadamente dolorosas y graves”.

Alfredo Pemjean recalcó que "durante toda mi vida he actuado con rectitud y respetando la integridad de las personas, de lo que pueden dar fe quienes me conocen”.

En esta línea, recalcó que "nunca abusé de mi sobrino ni nunca fui su médico tratante. Por lo tanto, no puedo saber a ciencia cierta qué le sucedió y qué le sucede”.

El psiquiatra precisó que Nicolás Poblete "tiene un dolor que es real, pero con una percepción equivocada, que lo lleva a errar también en lo que me atribuye”.

Junto con ello, reconoció que está acusación “la ha venido haciendo hace años en el círculo familiar más estrecho, y sólo ahora la hace pública”, por lo que "quizás por su propia salud mental y por mi honra, lo mejor es que se llegue hasta el final”.

“Ojalá Nicolás haga la denuncia correspondiente para que sus afirmaciones sean investigadas. Por mi parte, no me escudaré en los años ya transcurridos, con la tranquilidad de no ser yo quien pudo cometer algún eventual abuso durante su infancia”, puntualizó, cerrando que ”por ahora no daré más declaraciones, por prudencia y respeto a todos los miembros de mi familia”.

Nicolás Poblete dio cuenta de estos hechos en una entrevista con Agencia EFE, donde indicó que "yo tuve crisis de pánico desde los 9 años hasta los 33, cuando supe por qué tenía este síntoma que no entendía. Jamás lo quise contar para sentirme condescendido por el resto de la gente, sino que no lo podía seguir guardando”.

“Fue un tío político, casado con la hermana de mi papá, Alfredo Pemjeam, un psiquiatra afamado en Chile, que siempre ayudó mucho a la familia. Nos hizo creer que teníamos un problema mental nosotros, para tapar su abuso”, sostuvo, indicando que quiso desahogarse de estos hechos en la película Mensajes Privados de Matías Bize.