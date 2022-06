"¡Algo de liderazgo!": el llamado de Neme a Gabriel Boric en la antesala de la Cuenta Pública

José Antonio Neme espera escuchar liderazgo del Presidente Gabriel Boric en la Cuenta Pública. INSTAGRAM.

Por: Rodrigo León 01 de junio 2022 · 11:43 hs

Horas antes de que el Presidente Gabriel Boric llegara hasta el Congreso Nacional para encabezar su primera Cuenta Pública, el periodista José Antonio Neme hizo un severo llamado a la máxima autoridad del país.

Esto ocurrió duranta la edición de Mucho Gusto, cuando conversaban con el equipo de TVN que sufrió un violento intento de encerrona la madrugada de este miércoles y, posteriormente, lograron frustrar un segundo asalto afuera de la Clínica Santa María.

Ante dicha situación, el animador de Mega indicó que “esto es todo los días y empiezan a decir ah, es que los medios no tienen nada más que mostrar. ¡No! ¡No tenemos nada más que dar! Esto no está manipulado”.

“¿Qué quieren? ¿Que bajemos un columpio y nos pongamos a bailar? Todos los días están matando gente con balas, eso estamos viviendo en el país”, aclaró Neme en su furioso descargo.

Por lo mismo, José Antonio Neme aprovechó la instancia de dirigirse al Presidente Gabriel Boric, quien realizaría su primera Cuenta Pública durante la mañana de este miércoles.

“¡Ya basta! ¡Córtenla! Ojalá hoy, con el Presidente Boric, escuchemos algo de liderazgo por la cresta, un poquito de liderazgo”, manifestó el periodista.

Pero no solo a la máxima autoridad del país se dirigió el comunicador, sino que también a todos los integrantes de la Convención Constitucional. “Ningún país, ni la Constitución más linda del mundo -y se lo mando a decir a todos los constituyentes- va a hacer que Chile sea un país pleno si no hay orden público”, sostuvo.

Antes de cerrar, Neme precisó que “yo no he tomado la decisión respecto del plebiscito, porque no he leído el texto final". Seguido a eso quiso recalcar que "hay que poner los puntos sobre las prioridades: hoy la gente quiere vivir tranquila. Hay que actuar”, remató el periodista.