"Algo es algo": Pamela Díaz reveló el monto que Manuel Neira le entrega por pensión alimenticia

16 de Abril 2022

La animadora Pamela Díaz entró al debate por el quinto retiro de fondos previsionales y la retención para el pago de las deudas por pensión alimenticia, recordando su propio caso con su ex marido, el ex futbolista Manuel Neira.

En un live de Instagram junto con Julio César Rodríguez, Jorge “Kike” Acuña y Arturo Longton la “Fiera” afirmó que “y si el quinto retiro se pide, ¿a los papitos corazones se les saca?”, a lo que el periodista respondió que la medida correría “a todos”.

“Eso fue lo mejor, ahí pudieron ver que el 80% de las mujeres en Chile reciben pensión alimenticia, una de esas soy yo”, señaló la modelo.

Rodríguez mencionó además que “por los retiros quedó al día más del 83% de las pensiones, había una deuda inmensa. Ahora quedaría para siempre, si hay una deuda de pensión de alimentos, siempre podrás ir a reclamar y le sacan de la AFP”.

En medio de esto Díaz recordó una situación que vivió con su ex a propósito de la pensión. “Y si lo sacó él… me pasó que yo no la pedí a tiempo y jodí. Seré hueona…”, afirmó.

“En 13 años nunca le pedí pensión alimenticia a Manuel. Me iba bien y podía mantener a mis hijos, pero después de la salida de Chilevisión las cosas fueron distintas y la pedí”, comentó.

Luego Pamela Díaz reveló el monto que recibe de parte del ex jugador de Colo Colo y Unión Española por la pensión de Mateo y Trinidad, los dos hijos que tienen en común. “250 mil pesos por niño, pero bueno, algo es algo”, manifestó.

Los retiros de fondos aprobados durante la pandemia de COVID-19 incluyeron un pago especial para los deudores de deudas alimenticias. El retiro acotado propuesto por el Gobierno también incluiría la cobertura de estos montos pendientes.