"Algo se hizo bien": Periodista Paula Escobar anunció su salida del programa Me Late

Daniel Fuenzalida confirmó la salida de Paula Escobar de Me Late.

Por: Rodrigo León 15 de Marzo 2022 · 15:25 hs

La periodista Paula Escobar sorprendió al anunciar que el pasado viernes fue su último día como panelista en el programa de farándula Me Late.

A través de una serie de mensajes en Instagram agradeció “a todos quienes me acompañaron durante este año y meses en el programa, del cual dejé de ser parte el viernes pasado. Espero haber cumplido con ustedes en esta vuelta al mundo laboral".

“Espero que pronto nos volvamos a ver en pantalla o tras ella. Pero siempre por acá (Instagram). Un gran abrazo a todos”, agregó.

Si bien Paula Escobar no entregó los motivos de su salida de Me Late, en uno de sus mensajes abogó por “valentía, paridad… ¡Vamos que se puede! No alcanzo a responder a todos, queridos, pero los leo”.

Posteriormente publicó una fotografía donde volvió a agradecer los mensajes que recibió tras la noticia.

“Quiere decir que algo se hizo bien y que lo que se intentó entregar (debate, información, reporteo) se logró. Simplemente estemos donde queremos estar y mantenernos fieles a nuestra esencia… Lo demás, lo demás es confeti. Abrazo a todos”, consignó Escobar en el post.

Posterior a esto, Daniel Fuenzalida, en conversación con Página 7, confirmó la salida de Paula Escobar de Me Late.

“A Paula le agradezco su entrega en el programa. Ella es una tremenda profesional, pero los motivos de este cambio tienen que ver con una reformulación del panel, ya que Me Late siempre se está reinventando para seguir entregando la mejor compañía y entretención”, indicó.

Con esto, confirmó que quienes se mantendrán en el panel en la edición de la tarde del programa de farándula serán Mariela Sotomayor, Luis Sandoval, Francisco Halzinki y Andrés Caniulef.