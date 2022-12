Álvaro Ballero confirmó su salida de Canal 13: "Los mejores años profesionales de mi vida"

"Ganamos el galardón más importante a nivel mundial de la industria de la entretenimiento", valoró Álvaro Ballero. INSTAGRAM.

Por: Juan Pablo Ernst 02 de diciembre 2022 · 09:57 hs

Álvaro Ballero confirmó a través de las redes sociales que, luego de una década, fue desvinculado de Canal 13, estación televisiva de la que se despidió con emotivas palabras que publicó en sus redes sociales.

"Fueron 10 años, los mejores años profesionales de mi vida", comenzó su mensaje de despedida el ex chico reality de hoy 40 años.

"Sólo me queda agradecer, desde los jefes que creyeron en mí, me dieron oportunidades que ni siquiera yo me las hubiera dado, me obligaron a arriesgar, cuando mi inseguridad no me permitía avanzar, creyendo que el fantasma del 'chico reality' era más fuerte, y asumiendo el riesgo", valoró el apoyo que recibió al interior del canal de Andrónico Luksic.

Álvaro Ballero aseguró en su mensaje de despedida que durante su estadía en Canal 13 "hice de mi pega mi pasión".

Las batallas de Ballero

"La oportunidad de poder liderar equipos creativos fue desafiante, a ratos dando muchas batallas para lograr que una idea descabellada termine siendo un trabajo de excelencia", apuntó Ballero sobre su trabajo.

Y destacó que "hasta ganamos el galardón más importante a nivel mundial de la industria de la entretenimiento con nuestra primera campaña 'in-house' del 13. Y sí, terminamos haciendo la campaña que siempre soñamos con el Profesor Rossa, que hoy está al aire", resaltó.

"Gracias a mi equipo, ustedes fueron todo, hicimos locuras que nunca antes se habían logrado en la industria. Solo gracias a sus inconmensurables talentos", continuó Ballero.

En la última parte de su mensaje se dirigió a quienes o apoyaron tras saber de su desvinculación de Canal 13.

"Gracias a todos los clientes que me han escrito y llamado, que fueron los que creyeron en nuestro equipo y junto a ustedes hicimos proyectos épicos", escribió.

"Gracias a los rostros y profesionales de la industria que han copado mi celular de mensajes luminosos y de agradecimiento, es mutuo", cerró su mansaje Álvaro Ballero.

El fenómeno Ballero

El marido de Ludmila Ksenofontova no solamente fue el primer fenómeno del género reality en Chile, si no que probablemente también fue el que mejor partido le sacó al reconocimiento obtenido en el icónico Protagonistas de la Fama.

Junto con recordados avisos publicitarios, luego de su salida del estelar de Canal 13 el hermano de Carla Ballero sacó rédito económico con presentaciones y eventos, hasta que del mismo canal en que saltó a la fama, lo llamaron para ofrecerle trabajo.