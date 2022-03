Álvaro Ballero defendió a su esposa rusa de comentarios xenófobos: "No promovamos el odio"

“Fuera esa rusa hedionda” es uno de los comentarios que recibió Álvaro Ballero en contra de su esposa. INSTAGRAM.

Por: Rodrigo León 08 de Marzo 2022 · 15:27 hs

A raíz de la guerra entre Rusia y Ucrania, Álvaro Ballero evidenció los comentarios xenófobos que ha recibido por su esposa, Ludmila Ksenofontova, quien ha sido blanco de críticas producto de la situación que se vive al este de Europa.

“Fuera esa rusa hedionda” y “No queremos ni un solo ruso en Chile”, son algunos de los mensajes que compartió el ex chico reality en su cuenta de Instagram.

Junto con eso, Ballero compartió una reflexión en una publicación en la red social, donde reconoció que desde la época en la que protagonizó el spot “Yo amo a Ballero” y los problemas que tuvo con su hermana, que no sentía ese “odio”.

“Esos comentarios que no tienen justificación, una violencia que no tiene excusa alguna, ninguna”, partió diciendo, recordando que sus cuatro hijos son “el resultado de la mezcla de dos culturas”.

Seguido a eso, Álvaro Ballero quiso dejar en claro que “mi mujer, la persona más increíble, superior y humana que he conocido, es una amiga de las antiguas, esas que no te dejan, sus mejores amigas en Chile una ucraniana y otra rusa”.

“Creer que todos los rusos son violentos, pro guerra, es como creer que todos los chilenos somos pro dictadura. No, no es así, los rusos es una cultura increíble", y que, “al igual que ustedes, creía que eran malos, malos, malos, como nos hicieron creer los gringos, pero no son así. Claro que hay excepciones, pero mi familia, los Ksenofontov son increíbles, de un tremendo corazón”, agregó.

Por lo mismo, el comunicador hizo un llamado a que “no se queden con sólo una versión de la verdad, nunca, por favor no promovamos el odio sin sentido”.

Además, Ballero reveló que muchos medios los han contactado para hablar sobre la situación entre Rusia y Ucrania, pero “decimos que no, porque no queremos represalias, no queremos más odio desmedido”.

“Aquí puedo escribir y sentirme un poco más cuidado por ustedes. Por favor no promuevan el odio, y sean muy críticos a la hora de recibir tanta información, pongámonos en los pies del otro y nunca, nunca justifiquemos la violencia”, cerró.