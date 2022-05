Álvaro Rudolphy chantó en seco a jurados de El Retador: "No es el show de Marcelo y Myriam"

Rudolphy se cansó de que Myriam y Marcelo Polino se agarren de las mechas cada vez que evalúan a un participante. FOTO: Instagram Mega.

Por: Juan Pablo Ernst 16 de mayo 2022 · 13:08 hs

A tanto han llegado las permanentes polémicas entre Myriam Hernández y Marcelo Polino en sus roles de jurados de El Retador, que el tercer juez del programa de talento, Álvaro Rudrolphy ya no aguantó más y decidió intervenir para aclararles que no se trataba de "el show de Marcelo y Myriam".

Casi más esperados que las presentaciones mismas, los encontronazos entre la cantante y el trasandino se han transformado en una constante del estelar de Mega. Y la noche del lunes no fue diferente, al menos en su inicio.

Claro, porque todo partió con los buenos comentarios de Myriam a la interpretación de Karla Grunewaldt del tema "Culpable o no", de Luis Miguel.

"Qué placer conocerte y oírte. Tu imagen, es ver a una muñequita musical, preciosa. Una voz que te enternece y te eleva. No sé cómo describirla...", le dijo la cantante a Karla.

"Se me iba"

Macelo Polino, en tanto, apuntó que a él le "gusta que el artista se preocupe desde el zapato hasta el pelo, porque es parte del artista, más allá de la voz".

Pero, como era de esperar, no dejó la oportunidad de evidenciar sus diferencias con Myriam: "No volé tanto como mi compañera, que la tuve que agarrar porque se me iba", ironizó.

Siguiendo con su crítica como jurado, el argentino le dijo a Karla Grunewaldt que "arrancaste y te fuiste desinflando...", pero no alcanzó a decir más, porque la cantante nacional lo interrumpió: "Te dije que no se desinfló, se emocionó y se notó", argumentó.

Intervino Rudophy

Pero ésta estuvo lejos de ser la única polémica de la noche entre Marcelo Polino y Myriam Hernández.

Claro, porque luego fue el turno de Reinaldo Pino, quien interpretó un tema de Romeo Santos. Y después de que Polino le dijo: "Arrancaste como raro, se te fue escapando la sensualidad", Myriam otra vez intervino para contradecir al trasandino.

Y fue luego de que el jurado argentino le dijera a la chilena que "siempre justificas el error", cuando a Álvaro Rudolphy se le agotó la paciencia que había mostrado en los capítulos anteriores.

Con voz firme les recordó que ambos eran parte del jurado en El Retador y no en “El show de Marcelo y Myriam”, cerró.