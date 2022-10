Amaia Montero, ex vocalista de La Oreja de Van Gogh, preocupa a sus fans: afirmó en sus redes que está "destruida"

Amia Montero preocupa a sus fanáticos con extraño mensaje en redes sociales. INSTAGRAM

Por: Esteban López Á 15 de octubre 2022 · 12:06 hs

Gran preocupación generó la cantante española Amaia Montero, recordada vocalista del grupo hispano La Oreja de Van Gogh, luego de que publicara una fotografía en donde se le ve apagada, cabizbaja, sin peinarse y con un rostro completamente serio. Pero eso no es todo, ya que Montero afirmó que se encuentra “destruida”.

La oriunda de Irún, España, días atrás había confirmado que vuelve al mundo de la música y que está trabajando en un nuevo disco, el quinto que realiza en solitario y lucía totalmente diferente a como se le aprecia en la última imagen que subió a su cuenta de Instagram.

En las últimas horas, la española borró la leyenda que acompañaba la fotografía y que también ayudaba a entender de que algo ocurre con ella. "Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?", decía la fotografía en blanco y negro. Sin embargo, ahora no aparece nada escrito.

Pero este no es el primer episodio que despierta el temor dentro de los fanáticos de la cantautora de 46 años. En 2020, había dejado a entrever que se retiraba de la actividad pública escribiendo “hasta pronto”, situación muy parecida a la del 2018, cuando en Twitter publicó “The game is over” y "empezando a despedirme y empezando por el principio".

La carrera de Amaia Montero

Amaia Montero Saldías llegó a la música como la vocalista principal del grupo español La Oreja de Van Gogh en 1996, donde estuvo por más de 10 años, hasta que el 19 de noviembre de 2007 anunció que se retiraba del grupo para comenzar su carrera como solista.

Siendo parte de la banda, grabó 8 álbumes y consiguió que varias canciones se posicionaran como verdaderos éxitos en los años 2000, como por ejemplo, Rosas, 20 de enero, La playa y Puedes contar conmigo.

Como solista, ha publicado 4 álbumes y un quinto que está realizando a cuatro años de que Amaia Montero lanzara Nacidos para creer (2018). La cantante ha tenido importantes éxitos como Muñeca de trapo, Caminando, Palabras y Nacidos para creer.