Amigo de Cristián de la Fuente culpó al alcohol de la infidelidad: "Te hace hacer pendejadas"

"Si su mujer dice 'no pasa nada', entonces no pasa nada. No hay que hacer tanto drama", manifestó el actor Jorge Salinas. Archivo.

Por: Juan Pablo Ernst 03 de octubre 2022 · 11:17 hs

Un apoyo incondicional a su amigo Cristián de la Fuente, además de la petición de que no juzgarlo, dio a conocer el actor mexicano Jorge Salinas, al ser consultado por lo que está viviendo su colega chileno, luego de que se reveló un video en el que se lo observa siendo infiel a su esposa, Angélica Castro.

Una vez que se viralizó el material audiovisual, el mismo De la Fuente pidió disculpas y culpó al alcohol de dicha situación, por lo que su amigo nacido en México quiso dejar en claro que para él también fue culpa del consumo de tragos todo lo ocurrido y que quedó grabado en el video.

Así, cuando fue consultado sobre el tema, Jorge Salinas no dudó en responder que "te voy a decir una cosa, a veces las fotos, los videos, no son lo real, son sobrepuestos".

Y de inmediato explicó a qué se estaba refiriendo en realidad: "Yo he besado gente que no es mi pareja, y han sido accidentes", manifestó sin dudar.

Y por lo mismo no dudó en solicitar que "no juzguemos tanto", en un claro apoyo a Cristián de la Fuente.

El alcohol

Tras esto, entregó el argumento que según él era la principal razón de lo ocurrido con el esposo de Angélica Castro.

"Imagínate, el alcohol te hace hacer muchas pendejadas", planteó, dándole la razón al actor chileno.

"Y si su mujer dice 'no pasa nada', entonces no pasa nada. No hay que hacer tanto drama", manifestó al respecto.

También aseguró que "Cristián tiene una familia hermosa, lindísima. Una mujer preciosa", y que todo lo que ocurre en torno al tema es en realidad "un tema de pareja".

Cabe recordar que luego de que se conociera el video, el mismo Cristián de la Fuente admitió su veracidad y culpó de lo sucedido al alcohol.

"Cometí un error... Una niña se me acercó, me dio un beso y no la paré. Estaba con un amigo, nos grabaron y salió ese video", planteó en ese momento el actor radicado en Miami.

Luego afirmó que todo se debió a "un error de borracho, de tonto".

"Obviamente, tengo vergüenza y pena por el daño causado a mi familia . Y estoy muy arrepentido. Nada más. Esa es la verdad", aseguró Cristián de la Fuente.