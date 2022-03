¡Anden con cuidado!: César Campos aborda posible regreso de Manos al Fuego

César Campos fue el conductor de Manos al Fuego en Chile entre 2013 y 2017. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Hernán Claro 05 de Marzo 2022 · 20:00 hs

El periodista y ex conductor del programa Manos al Fuego que transmitió Chilevisión entre 2013 y 2017, César Campos, abordó el supuesto retorno de la franquicia en nuestro país.

A través de sus redes sociales, el ex participante de Máster Chef reconoció que “me están llegando muchos mensajes preguntándome por el supuesto regreso de Manos al Fuego, que han publicado diferentes medios de comunicación”.

Sin embargo, precisó que de momento “no puedo confirmar ni desmentir dicha información”.

Eso sí, envió un mensaje a los fanáticos de Manos al Fuego y dijo que: “¡Solo advertirles que anden con cuidado!”.

La declaración de César Campos surgió tras una serie de rumores respecto a conversaciones entre ejecutivos de Chilevisión y el ex rostro del programa.

“Se estaría evaluando la posibilidad de revivir el espacio a través de un trabajo en conjunto con Secuoya, productora que actualmente produce los estelares Talento Rojo (TVN), Aquí Se baila (Canal 13) y The Covers (Mega)", publicó el medio digital El Filtrador.

El secreto del exitoso programa Manos al Fuego

El programa alcanzó gran fama debido a que capítulo a capítulo expone infidelidades. La dinámica es simple, quienes tienen dudas llevan a sus parejas al espacio para que sean puestas aprueba.

A lo largo del programa, el interpelado debe superar una serie de pruebas como no negar a su pareja, no coquetear y no besar. Si incumple alguna de ellas va perdiendo dinero. El saldo final, en caso que haya, va para la pareja.

La dinámica, eso sí, llevó a Chilevisión a recibir una serie de demandas. En noviembre del 2016, por ejemplo, uno de los participantes inició acciones legales en contra del canal.

Según acusó, en un inicio le dijeron que sería grabado para un programa de turismo y finalmente su caso fue emitido en Manos al Fuego.