Andrea Aristegui sufrió el robo de su teléfono mientras cubría las elecciones en Brasil

Por: Rodrigo León 03 de octubre 2022 · 08:41 hs

Andrea Alejandra Arístegui Armijo, periodista y conductora de noticias, sufrió el robo de su teléfono mientras se encontraba cubriendo las elecciones presidenciales de Brasil.

Según el relato de la integrante del departamento de Prensa de Mega, ocurrió cuando se encontraba en las afueras del comando de Lula da Silva transmitiendo a través de Instagram. En ese momento, un sujeto en bicicleta pasó por su lado y se terminó llevando el dispositivo móvil.

Aristegui entregó su relato a un periodista argentino de Todo Noticias. “¿Qué te pasó con el celular hace un segundo?”, le preguntó el trasandino.

“Estaba transmitiendo en Instagram Live y vino alguien en bicicleta y me robó el teléfono”, explicó Andrea Aristegui. “No me di cuenta, claramente. Aunque bueno, no es la primera vez”, lamentó.

Según reveló la periodista, además, el día sábado “estábamos aquí mismo y pasó otro chico en bicicleta que trató de robarnos cosas”.

“Ahora que me robaron el teléfono, dos periodistas me dicen que ya llevan tres teléfonos que se han robado aquí mismo estos días”, agregó, planteando que los delincuentes “saben que estamos los periodistas acá distraídos, concentrados en esto”.

“Esta vez me tocó a mí. Lo que más lamento es que se dificulta el trabajo, después del tema del teléfono propiamente tal, pero es una dificultad en estos momentos donde justamente más necesitamos estar conectados”, cerró Andrea Aristegui.

La periodista Andrea Aristegui llegó hace unos días a Brasil, donde está encargada de cubrir los pormenores de las elecciones presidenciales.

A través de redes sociales, principalmente en Instagram ha dando cuenta de cómo ha ido llevando el trabajo junto al equipo de Mega.

