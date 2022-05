Andrés Caniulef contó incómoda experiencia que vivió con un sacerdote en un matrimonio

Caniulef relató que el hecho ocurrió mientras acompañaba a una amiga a una boda. INSTAGRAM

Por: Equipo El Dinamo 07 de mayo 2022 · 16:28 hs

El periodista Andrés Caniulef recordó un incómodo momento que vivió junto con un sacerdote, el que lo llevó a dejar de forma abrupta un matrimonio al que había sido invitado.

En un diálogo en el programa Me Late Prime de canal TV+, el ex rostro de Canal 13 comentó que hace algunos años asistió a una ceremonia, en donde experimentó una incómoda situación por los dichos del cura que oficiaba la unión.

“Yo me paré de una misa en un matrimonio cuando el cura dijo ‘el matrimonio es solo entre un hombre y una mujer’. Yo me paré y me fui”, contó ante los panelistas.

El profesional contó que aquello ocurrió hace cinco años. “Yo andaba con una amiga, con una compañera de universidad. Dice eso y yo me paré, me fui, y esperé afuera que terminara el matrimonio”, relató.

Caniulef afirmó que la situación no fue escandalosa, aunque contó que “corrí la silla y me fui”.

Sobre la reacción de su acompañante, el comunicador dijo que ella no se incomodó. “Después salió también. Entendió el por qué había salido. Además yo estaba de colado, era el más uno, ni siquiera era parte”, expresó.

Andrés Caniulef reveló que era homosexual durante su participación en el programa SQP en 2016. Desde entonces se dedicó al activismo en promoción de la diversidad sexual. En esa misma época mantuvo una relación con Sebastián Núñez, con quien participó de la gala del Festival de Viña del Mar en 2017. Ambos marcaron un hito al ser de las primeras parejas homosexuales en besarse durante su paso por la alfombra roja. La relación finalizó meses después.

A mediados del año pasado se habló sobre su vínculo con su compañero de trabajo, Sergio Rojas, quien por aquel entonces afirmó que “nos estamos conociendo”. “Sí, nos hemos dado besos. Hemos salido harto a hacer vida social”, aseguró el opinólogo.