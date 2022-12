Andrés Caniulef criticó los dichos de Claudio Reyes contra Neme: "Está siendo homofóbico"

"Creer que la forma de actuar de una persona puede calificar su calidad laboral, es un acto discriminatorio", aseguró Caniulef. FOTO: Canal 13.

Por: Juan Pablo Ernst 07 de diciembre 2022 · 08:51 hs

El periodista Andrés Caniulef afirmó que las declaraciones emitidas por Claudio Reyes contra el conductor de Mucho Gusto, José Antonio Neme, fueron nefastas, y sostuvo que lo dicho por el humorista es "un discurso de odio".

El ex panelista de Me Late fue el invitado la noche del Martes a un nuevo capítulo de Juego Textual, por las pantallas de Canal 13.

El profesional de 45 años fue sometido a una serie de preguntas por parte de las ocho panelistas del estelar que conduce Sergio Lagos.

En la ocasión, Caniulef habló de su infancia, de lo complicado que fue para él porque "yo era de los que no jugaba a la pelota, no jugaba juegos violentos, nunca he peleado", por lo que los demás niños lo molestaban.

Lo que dijo Reyes

Y fue en este contexto que el periodista se refirió a las declaraciones emitidas la semana pasada por Claudio Reyes contra el conductor del Mucho Gusto, José Antonio Neme.

En aquella ocasión el creador de Charly Badulaque aseveró que "al hue... del Mega que está con la Karen, la señora del MEO. Se fue al chancho tu socio. Se fue al chancho, hue... le falta un día aparecer vestido de mujer, nomás", durante la entrevista que le estaban haciendo en el streaming de YouTube El Facho Cola.

Ahí mismo, Claudio Reyes sostuvo que "tú sabís que yo no soy homofóbico o no sería amigo tuyo, pero ya me enferma. A mí me gusta el hue... porque es inteligente, pero es demasiado. Uy, tantos modos, tan mara... que sale. ¿Cómo lo permite el canal? Es molesto", alegó el humorista.

Es homofóbico

Llamado a comentar las declaraciones del ex Jappening con Já, el periodista Andrés Caniulef dejó en claro que "cuando él dice 'no soy homofóbico', está siendo tremendamente homofóbico", enfatizó.

“Es parte de un pensamiento arraigado en gran parte de la sociedad chilena", apuntó el comunicador.

Según aseguró que "creer que la forma de actuar de una persona puede calificar su calidad laboral, es un acto discriminatorio".

"Eso es una cultura machocentrista y heteronormada", reflexionó sobre el asunto.

Begoña lo repasó

Tras las palabras de Andrés Caniulef, la panelista de Juego Textual Begoña Basauri también opinó sobre los dichos de Claudio Reyes, pero desde otra perspectiva, que tampoco le fue favorable al comediante.

Así, aseveró que cuando Reyes habló de Karen Doggenweiler como "la señora del MEO" es una falta de respeto.

"Es ningunear a una animadora que personalmente para mí es la mejor de Chile", sostuvo la actriz.