Andrés Caniulef recordó cuando Daniel Fuenzalida lo ayudó a dejar las drogas

Caniulef recordó que llegó a trabajar con Daniel dos semanas antes del fallecimiento de la mamá del conductor del Me Late.

Las emociones fuertes se le han juntado en los últimos días a Daniel Fuenzalida, el conductor de Me Late, según se pudo comprobar en la emisión de este lunes del programa, a través de la señal de TV+, donde el panelista Andrés Caniulef también vivió momentos de intensa emoción.

Es que en en el espacio de conversación decidieron revisar la emotiva nota que le hizo Martín Cárcamo para el De Tú a Tú, y en la cual Fuenzalida relató con lágrimas en los ojos cómo había sido la última conversación con su madre, María Teresa Ferdinand, apenas tres días antes de que falleciera por complicaciones con el Covid-19, el año pasado.

Pero ese fue también un espacio en el que el ex "Huevo" habló de sus adicciones y cómo logró superarlas.

Una enfermedad

"Cuando estás en estos procesos, ya sea por la experiencia de uno o las que vas conociendo después, producto de diferentes historias, yo creo que si hubiese seguido en las drogas, estaría muy mal físicamente, con alguna enfermedad terrible o accidentado", sostuvo Fuenzalida al respecto.

Y reconoció abiertamente que se trata de "una enfermedad, a la que se le debe dar el peso que se merece".

En eso estaban los panelistas del Me Late, cuando el conductor de pronto incorporó en el tema a otro de los presentes: Andrés Caniulef. "No sé si aquí voy a rallar la intimidad de Andrés, pero para mí es tan justo tener este espacio con él, porque tiene la misma historia de vida", comenzó su relato.

Y siguió explicando que según su parecer, "somos socialmente iguales. Tuvimos las mismas falencias cuando niño y el mismo nivel de papás querendones. Entonces dicen 'por qué estos cabros se meten en la droga, tienen el cariño y la contención'. Pero uno no sabe".

"Entonces, trabajar con Andrés, que él ahora esté conduciendo este espacio, a mí me llena de orgullo", añadió, justo antes de entrar en detalles sobre lo ocurrido.

¿Ayudémoslo?

"Cuando Andrés estaba enfermo y mal, conmigo se contactó Pancho Saavedra. Entonces, Francisco me dijo 'yo a Andrés no lo conocía, solo por pantalla. Tú que tienes el centro, ¿ayudémoslo? Contactemos a su hermana'", relató Daniel Fuenzalida.

"Empezamos a tratar de que Andrés se internara. Y yo me acuerdo que él no me conocía. Llegué a una clínica para desintoxicación, y vivimos un momento heavy, porque le dicen que lo venían a visitar, y abrió la puerta y estaba yo. Se sorprendió y me dijo 'por qué estás tú aquí si no nos conocemos'", recordó.

"Fue un lindo momento. Luego hizo sus tratamientos y la vida se hizo cargo de que estemos trabajando juntos", cerró el tema con emoción.

La misma emoción que evidenció Andrés Caniulef al recordar el tema. "El círculo de la vida es tan perfecto, que me toca llegar en un momento que también es difícil para Daniel, ya que llegué (al programa) dos semanas antes del fallecimiento de su mamá".

"Me tocó en ese momento hacerme cargo del programa. Fue una linda manera de retribuir la ayuda que yo recibí. Y que, efectivamente, fue desinteresada y de corazón", destacó Andrés Caniulef.