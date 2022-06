Angie Alvarado: “Menos mal que mi padre me abandonó”

La ex chica reality Angie Alvarado , que actualmente vive en Australia con su pololo, subió a sus redes sociales una frase donde se quejaba de lo caros que estaban los regalos para el Día del Padre.

Compartir











Por: Gaspar Marull 18 de junio 2022 · 16:46 hs

La ex chica reality Angie Alvarado , que actualmente vive en Australia con su pololo, subió a sus redes sociales una frase donde se quejaba de lo caros que estaban los regalos para el Día del Padre mismo, y que por lo, “menos más que el mío me abandonó. Me salvé”, escribió.

La hija de Anita Alvarado jamás ha tenido una relación con su progenitor. Según explicó su madre, ella sabe quién es pero no lo conoce. “Nunca se han visto y tampoco lo he permitido”, explicó la llamada Geisha chilena, quien también relató que quedó embarazada a los 17 años. “Cuando nació, su padre me dio dos opciones. Se llevaba a Angie y la criaba con su familia o la conservaba yo, pero me olvidaba de que él era el papá”.

Anita también contó en una ocasión, que cuando pequeña Angie quería conocer a su progenitor, se la llevó de viaje para que se olvidara del tema. De esa forma, se crió sin su padre que es piloto de profesión.

El pasado mes de diciembre Angie Alvarado anunció, también por redes sociales, su compromiso con su pololo Rodolfo Kamke. "¡Sí y mil veces sí! Te amo y quiero una vida junto a ti…", escribió la exchica reality junto a unas imágenes muy artística donde mostraba el anillo.

En esa ocasión, la joven recibió muchos mensajes de felicitaciones y buenos deseos, entre los que estaban los de las actrices Begoña Basauri y Pamela Leiva y el de la periodista Alejandra Valle. A su vez, su madre le escribió “Estoy muy orgullosa de ti”.