Angie Alvarado entregó detalles del estado de salud de su madre: "Encontraron todo mal"

Angie Alvarado viajó de sorpresa a Chile para estar con su madre, Anita Alvarado.

Por: Rodrigo León 01 de agosto 2022 · 09:50 hs

Angie Alvarado entregó detalles del delicado estado de salud que atraviesa su madre, Anita Alvarado, y que la obligó a venir de sorpresa a Chile.

Fue hace unos días cuando la ex chica reality anunció en redes sociales que “necesitamos donadores de sangre porque a mi mamá la tienen que operar el martes, porque está con una anemia severa, le encontraron úlceras y tiene medio litro de sangre en su cuerpo que está perdido, que no lo ha expulsado”.

En conversación con LUN, Alvarado contó que todo esto ocurrió luego de que la popularmente conocida “Geisha” asistió al médico por un fuerte dolor de estómago.

“Era raro porque el umbral del dolor de mi mamá es muy alto. Le dijeron que había una fuga de sangre, que aún no resuelven. Después de una endoscopia y colonoscopía que encontraron todo mal”, detalló.

Junto con eso, agregó, “tiene unos quistes y debe sacarse el útero y los ovarios el martes. Que le llegue la menstruación a mi mamá es de mucha gravedad por su anemia. También le harán una biopsia porque le pillaron unas cositas en el estómago y en el intestino, además de úlcera”.

Regreso a Chile

Angie Alvarado lleva varios años viviendo en Australia, pero la situación delicada que vive su madre, Anita Alvarado, la llevó a viajar de sorpresa a Chile.

“Fue una mezcla de emociones. Me vine y no le avisé a nadie. Me bajé del avión y fui a la clínica a ver a mi mamá”, reveló.

Sobre el primer encuentro con su mamá, Alvarado contó que “ella no lo podía creer cuando me vio, me confundió con una enfermera”.

Además, precisó que hizo el viaje porque “no podía quedarme allá sabiendo que no estaba bien y que mis hermanos necesitaban una figura materna estos días”.