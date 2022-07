Anita Alvarado sufre problemas de salud y busca donadores de sangre

La ex chica reality dijo que las personas podrían donar sangre de cualquier tipo.

Por: Gaspar Marull 31 de julio 2022 · 12:50 hs

La ex figura televisiva Anita Alvarado se encuentra en un delicado estado salud y necesita dadores de sangre para su recuperación. Así lo indicó, mediante redes sociales su hija Angie, quien solicitó ayuda para conseguir voluntarios.

La ex chica reality escribió en su Instagram que se necesitaban dadores de sangre de cualquier tipo y que las personas que pudieran ayudar debían dirigirse a la Clínica Vespucio, a nombre de Anita, quien está internada en cuidados intensivos.

Angie está radicada en Australia, pero viajó inmediatamente a Chile para hacerse cargo de sus hermanos hasta que su madre se recuperara. Ella relató que todo comenzó cuando Anita llegó a la clínica por un dolor de estómago. “Le dijeron que había una fuga de sangre y después de una endoscopía y colonoscopía encontraron todo mal”.

Además, señaló, “tiene unos quistes y debe sacarse el útero y los ovarios el martes. Que le llegue la menstruación es de mucha gravedad por su anemia. También le harán una biopsia porque le pillaron unas cositas en el estómago y en el intestino, además de úlcera”.

La hija de Anita contó también que se vino a Chile sin avisarle a nadie. “me bajé del avión y vine a la clínica a ver a mi mamá. Ella no lo podía creer cuando me vio, me confundió con una enfermera. No podía quedarme allá sabiendo que no estaba bien y que mis hermanos me necesitaban. Con ellos, el encuentro fue con mucho llanto y celebración. Me tocaban pensando que no era real que estuviera en Chile. El más chiquito, que tiene ocho años, no me reconoció”.

Angie vive con su novio en Australia desde hace algún tiempo. Allá trabaja de empacadora en una empresa de importaciones. “Estoy enamorada de ese país. Vivimos en un departamento a una cuadra de la playa. Hay calidad de vida, lo que lleva a tener salud mental”.