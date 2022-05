Anita Reeves dejó en el suelo a las actuales teleseries: "No hay ningún aporte, una chabacanería grande"

La última teleserie en la que participó Anita Reeves fue en Wena Profe. TVN.

Por: Rodrigo León 17 de mayo 2022 · 12:19 hs

La destacada actriz Anita Reeves entregó una dura crítica a las teleseries actuales que vemos en televisión, durante una entrevista que otorgó al podcast Reyes del Drama.

En dicho espacio, la intérprete hizo un repaso de su carrera y abordó diversos hitos, como su trabajo con Raquel Argandoña en La Quintrala o la invitación que recibieron junto al equipo del Jappening con Ja por parte del dictador Augusto Pinochet.

Fue en medio de eso que realizó un descarnado comentario a las producciones nacionales, género en el que trabajó durante décadas. En ese sentido, comparó cómo los elencos se preparaban con anticipación para interpretar a sus respectivos personajes, situación que ya no se da el día de hoy.

“Los de ahora son PER no alcanzan a ser personajes. Para lo que hay que decir, no hay demasiado que ahondar”, señaló Anita Reeves.

En ese sentido, sostuvo que “la persona que elige, elige eso. No hay ningún aporte, una chabacanería grande”. Incluso, aseguró que “hay actores o actrices que se les nota que están haciendo maquetas. Eso no es así, es más serio. Uno no le puede llevar a la gente basuritas”.

Su última teleserie, Wena Profe

La última vez que vimos a Anita Reeves participar en una teleserie fue en 2017, cuando formó parte del elenco de Wena Profe, que fue protagonizada por Marcelo Alonso y María Elena Swett.

Lejos de guardar un buen recuerdo de la última producción en la que participó, la actriz desclasificó que fue una de las peores experiencias que ha vivido.

“Entré a Wena Profe, años después porque un productor amigo mío me pidió que fuera. Lo pasé mal porque estaba mal escrita y mal dirigida. Había desconocimiento del mundo que se estaba tocando”, contó.

Para Reeves, esta teleserie “era demasiado light. A mi personaje le habían prometido cosas que nunca pasaron. Yo tenía escenas donde tenía que ir a ver a los cabros tocar música. Yo pedí irme, con todo respeto, le pedí al productor general”.

“No tenía aporte, era una falta de respeto conmigo misma, no por divismo. No me debieron ni haber pagado”, cerró.