Antonella Ríos criticó a Yuri tras polémica con Cami: "No se acuerda de su pasado"

La panelista del Me Late Prime aseguró que ella hubiera tomado partido por Cami en el conflicto. INSTAGRAM.

Por: Juan Pablo Ernst 25 de mayo 2022 · 09:36 hs

"Yuri está metida en el tema religioso, por lo que debe ser un poco más majadera en algunos momentos", fue una de las reflexiones que realizó Antonella Ríos en el programa Me Late Prime, durante el análisis que realizaron los panelistas del programa en torno a la dura polémica entre la cantante mexicana y Cami, en medio de las grabaciones de The Voice Chile.

Según reportó en su momento la periodista Cecilia Gutiérrez, el episodio terminó con la intérprete nacional llorando en camarines, hasta que volvió una hora más tarde al set tras solucionar el conflicto.

"Ambas son de generaciones muy diferentes, donde hay una lucha por la igualdad de las mujeres y la libertad de expresión", dijo al inicio de su análisis la actriz e influencer.

Y fue ahí cuando mencionó que la cantante mexicana tenía una visión muy particular porque "está metida en el tema religioso".

Bando de Camilia

"Yo me hubiese quedado en el bando de Camila", aseveró Antonella Ríos, y dijo que según su parecer Yuri "debe ser consciente con lo que piensa".

Sin embargo, la panelista del Me Late Prime no se quedó ahí y sobre la intérprete de "Maldita Primavera" manifestó que "da la sensación que ella dio un giro tan radical, que no se acuerda de su pasado ni tampoco es capaz de respetar otras visiones".

Decidida a manifestar de manera clara su opinión sobre lo ocurrido en The Voice Chile, la influencer reconoció que "lo que más me jode y molesta, fue que le bajaran el micrófono (a Cami). Porque es como no le vayas a decir nada, porque es nuestro talento internacional, y tú calladita nomás. Y eso me parece una falta de respeto a la cantante nacional”, dijo, con evidente indignación.

En la parte final de su reflexión, Antonella Ríos indicó que a su parecer "Yuri se desconcentró y empezó a evaluar cosas que no le competen".

"Un artista puede tener distintos matices, y (los jurados) deben evaluar cómo interpretó, por sobre cómo se veía y otras cosas", concluyó su análisis la panelista de Me Late Prime.