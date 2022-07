Antonella Ríos habría renunciado a Me Late Prime: "No estaba muy contenta"

""Ella no estaba muy contenta, no estaba muy cómoda", dijo Paula Escobar sobre Antonella Ríos. INSTAGRAM.

Compartir











Por: Juan Pablo Ernst 11 de julio 2022 · 12:51 hs

A un acuerdo con Daniel Fuenzalida para terminar de manera anticipada su vínculo con Me Late Prime habría llegado la actriz la Antonella Ríos , según afirmaron los periodistas Paula Escobar y Sergio Rojas en Que Te lo Digo, el live que transmitieron a través de Instagram.

De acuerdo a lo indicado este domingo por Rojas, Antonella Ríos habría tomado la decisión de dejar el programa "después de su viaje a Estados Unidos". Y pese a que el profesional dijo no tener mayores detalles de las condiciones en que se habría producido la renuncia, sí aseguró que el fin a la relación contractual con la actriz "fue en buenos términos".

"No sé los detalles. No he podido hablar con Antonella, no sé nada", dijo el periodista sobre alguna información dura sobre la renuncia de la actriz al programa que conduce Daniel Fuenzalida.

"La única información que tengo es que no continúa en el programa", complementó Rojas.

Paso al costado

Luego sostuvo que según los antecedentes que ha podido recabar, Antonella Ríos "tuvo una reunión con Daniel Fuenzalida a puertas cerradas. Y ahí fue que decidió dar un paso al costado", precisó.

Según especuló el periodista, la actriz con la que comparte pantalla en Me Late Prime "debe tener otro tipo de proyección o necesidad en términos laborales”.

Entonces su colega Paula Escobar entregó otro dato al tema: "Ella no estaba muy contenta, no estaba muy cómoda" en el programa de TV+.

Es que a Antonella "le gusta explayarse. Es culta, sabe muchas cosas, y sentía que no tenía el espacio de desarrollar una idea o punto de vista", detalló.

Según cercanos al programa, los rumores sobre el alejamiento de Antonella Ríos del Me Late Prime se hicieron más fuertes, luego de que la actriz no se presentara en el estudio, tras regresar de sus vacaciones en Miami, Estados Unidos, junto a su hijo.