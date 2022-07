Antonella Ríos revela los motivos que la llevaron a renunciar a Me Late Prime: "Lo pasé bien"

Antonella Ríos aseguró que con el equipo todo quedó en "buena onda" tras su salida de Me Late Prime. INSTAGRAM.

Por: Rodrigo León 13 de julio 2022 · 09:43 hs

Tras confirmar su salida de Me Late Prime a través de un escueto mensaje en Instagram, Antonella Ríos reveló los motivos que la llevaron a tomar esta decisión.

En conversación con Página 7, la actriz reconoció que si bien “estoy contenta de haber participado, lo pasé bien”, todo cambió cuando comenzaron a abordar “farándula dura”, ya que fue esto lo que provocó que “a mí no me interesó más ser parte del panel”.

“Los programas evolucionan de forma natural y son lo que son a partir de lo que la gente va pidiendo (…) Entiendo que había que volcarse a la demanda y oferta que está existiendo en el momento”, precisó.

Ríos aseguró que “a menos que sean míticos o llamativos” ella no “prende” con la farándula. “No tengo una opinión sobre los matinales o si alguien baja o sube, por ejemplo. Yo creo que la gente hace su pega. Comentarlo una, dos y tres veces ya se me hacía fome”, agregó.

Antonella Ríos explicó que a ella le interesan temas sobre “la vida misma”, como ser madre o mujer, con los que se pueda reflexionar, pero Me Late Prime “simplemente no era el programa”.

“Siento que no había ganas de escucharme en ese tipo de temas… Quizás al principio sí y luego no”, indicó.

La reunión con Daniel Fuenzalida

Tal y como lo mencionó Sergio Rojas en Qué Te Lo Digo, Antonella Ríos tuvo una reunión con Daniel Fuenzalida para comunicarle su decisión.

“Yo hablé con Daniel y le dije que, en el fondo, no me sentía cómoda, que a veces quería hablar cosas en serio y que no se podía (…) que para mí era complicado, porque no es mi estilo opinar de la gente”, expresó.

En esa misma línea, aseguró que “ya estaba media al debe con eso y tampoco iba a tranzarlo, porque no me nace. No juzgo a la farándula, solo que para mí ese traje estaba un poco apretado”.

Por último, aseguró que su salida fue en buenos términos y que todo quedó “en buena onda”.

“Aquí solo hubo una dicotomía en cuanto a intereses. Me pareció honesto de mi parte decir no quiero seguir e inventar que estoy entreteniéndome, porque no lo estaba”, cerró.