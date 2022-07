Antonia Santa María reveló el motivo que la tiene completamente alejada de las teleseries

A pesar de estar alejada hace cinco años de la TV, Antonia Santa María no descartó volver a las teleseries. TVN.

Compartir











Por: Rodrigo León 27 de julio 2022 · 13:56 hs

En 2017 fue la última vez que vimos en pantalla a la actriz Antonia Santa María, cuando protagonizó Dime Quién Fue, una de las últimas teleseries nocturnas que realizó TVN previo a cerrar su Área Dramática.

A cinco años años de eso, la artista hoy por hoy se encuentra completamente alejada de las producciones dramáticas y en una entrevista con Revista Ya de El Mercurio, reveló el motivo de su presente.

“La última no fue una buena experiencia”, reconoció Santa María, en alusión a lo que fue la historia que encabezó, la de una mujer que buscaba conocer la verdad detrás de la muerte de su madre durante una celebración de Año Nuevo.

Aún así, aseguró que “aprendí de ella” y que “sentí que debía alejarme y era una de las últimas de TVN; así que, aunque no hubiese querido, me tenía que alejar”.

Pese a que lleva varios años fuera de las teleseries, Antonia Santa María aseguró que “siempre he tenido otros acercamientos a la TV”, pero “después me embaracé, me puse a criar y fue bueno no estar en pantalla”.

“Ahora que la menor tiene tres años, me pican un poco las manos” por volver a la pantalla chica, porque “extraño la cotidianidad con los compañeros, convivir con actores todos los días”.

No descarta volver a las teleseries

A pesar de su presente, la actriz aseguró que “de todas maneras” volvería a trabajar en una producción nacional “a menos que fuese un bodrio”, pero “siempre va a ser una buena experiencia” porque “me gusta ese trabajo”.

Desde que se alejó de la ficción, Santa María reconoció que “hace mucho que no sigo una teleserie”, pero que “a veces veo a mis amigos y para ver qué están haciendo, pero creo que hay de todo” como “proyectos interesantes” y “otros fomes que se repiten siempre".