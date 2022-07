"Aportó lo suyo": Daniel Fuenzalida habla de la salida de Antonella Ríos de Me Late Prime

Daniel Fuenzalida reconoció el aporte que fue Antonella Ríos en Me Late Prime. INSTAGRAM.

Por: Rodrigo León 14 de julio 2022 · 10:37 hs

Daniel Fuenzalida se refirió por primera vez a la renuncia de Antonella Ríos a Me Late Prime, la que se dio a conocer durante esta semana.

Según explicó la actriz, los temas que se tratan en el espacio no eran de su agrado, principalmente porque no le acomodaba hablar de otras personas, todo principalmente ligado a la farándula.

El animador del programa de TV+ conversó con Página 7, donde reconoció que la salida de Ríos se lo tomó “bastante bien, como me tomo todas las renuncias de Me Late y los cambios que tienen que ver con los panelistas y las personas que interactúan en el programa, tanto de la tarde como de la noche”.

Consultado respecto a que el canal habría potenciado a la artista, Fuenzalida fue claro en precisar que “nunca hablo de potenciar a las personas o profesionales de Me Late”.

“La idea nuestra es potenciar al panelista, que ellos se luzcan, y ellos nos retroalimentan y nos entregan su profesionalismo. En el caso de Antonella, nos entregó su histrionismo, su juego, su postura y sus ideas”, agregó.

El aporte de Antonella Ríos

Sobre el desempeño de Antonella Ríos en Me Late Prime, Daniel Fuenzalida afirmó que “ella aportó muchísimo durante el año que estuvo en el Me Late Prime, así que no creo que nosotros la potenciemos. Más bien ella aportó lo suyo y nosotros a ella”.

En esa misma línea, indicó que “ese es el juego del Me Late, que en definitiva los panelistas se lucen mucho en esta plataforma, pero el programa vive gracias a ellos, cada uno con sus matices y sus roles”.

“El rol de Antonella era lo histriónico, lo juguetona, con una postura clara y representando a una parte de los televidentes. Eso es un poco lo que pasó con ella”, cerró.