¿Apruebo o Rechazo?: Kel Calderón fue consultada sobre el Plebiscito de Salida y esta fue su respuesta

Kel Calderón está en Puerto Varas preparando su tesis. INSTAGRAM.

Por: Rodrigo León 11 de julio 2022 · 15:47 hs

En los últimos días, Kel Calderón fue consultada por un seguidor respecto de su postura frente al Plebiscito de Salida por la nueva Constitución, programado para el próximo 4 de septiembre.

El pasado lunes 4 de julio, la Convención Constitucional realizó su acto de clausura en el que le entregaron al presidente Gabriel Boric la propuesta de la Carta Magna que escribieron en un año de trabajo.

Por lo mismo, ahora se espera que los ciudadanos puedan leer el texto para votar de forma consciente en las urnas en dos meses más.

La duda a la influencer vino durante una dinámica de preguntas y respuestas que realizó en su cuenta de Instagram durante el fin de semana. “Es importante para mí tu opinión. ¿Apruebas o Rechazas?”, fue la consulta que le hicieron.

Opinión honesta

A través de un video fue que Kel Calderón explicó su postura respecto al Plebiscito de Salida y aseguró que aún no ha leído la propuesta de nueva Constitución.

“¿Opinión honesta? La verdad es que no lo he leído aún en detalle (el texto elaborado por la Convención Constitucional), porque he estado trabajando en mi tesis”, aseveró, en alusión a que actualmente se encuentra en Puerto Varas concentrándose en sus estudios para recibirse de abogada.

A pesar de esto, Calderón Argandoña aseguró que sí o sí revisará el documento. “Hay que hacer un voto súper consciente y, por ende, hay que revisarla de manera profunda”, indicó la también influencer.

“Independiente de la opción que tengan, lo importante es que vayan a votar”, expresó Kel Calderón sobre el Plebiscito de Salida. Por último, eso sí, aseguró que “como siempre, les daré mi opinión sí o sí antes del día de la votación”.

De esta forma, se espera que previo al 4 de septiembre conozcamos si Kel Calderón va a aprobar o rechazar en el Plebiscito de Salida.